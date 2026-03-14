Caso $LIBRA: revelan un presunto pacto de 5 millones de dólares por el tweet de Javier Milei

El análisis forense del celular del empresario Mauricio Novelli aportó una información clave en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA . Entre los archivos recuperados del dispositivo apareció un documento que menciona un supuesto acuerdo económico ligado al respaldo del presidente Javier Milei para el lanzamiento del proyecto.

De acuerdo con ese material, el entendimiento habría contemplado un pago total de 5 millones de dólares, distribuido en tres tramos. El texto forma parte de los archivos almacenados en el teléfono del empresario y fue recuperado durante el peritaje judicial.

La información salió a la luz luego de que trascendieran partes del contenido extraído del celular, cuyo análisis se encontraba bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano desde noviembre. Entre los elementos analizados se encontraron capturas de pantalla del bloc de notas del iPhone de Novelli, donde quedaron guardados distintos borradores y apuntes vinculados al caso, según informó El Destape.

Uno de esos archivos, redactado en inglés, tiene fecha del 11 de febrero de 2025 a las 20:05. El registro fue realizado tres días antes de que el Presidente publicara un mensaje en la red social X el 14 de febrero. El texto comienza con la frase: “Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, y a continuación detalla una serie de condiciones vinculadas al supuesto pacto.

En los primeros puntos se describen pagos iniciales: “$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis /Kelsien/familia Davis”. La inicial “H” que aparece en el mensaje sería una referencia al empresario cripto Hayden Davis .

El último apartado menciona un desembolso adicional de dos millones de dólares, también en tokens o en efectivo, acompañado por la siguiente explicación: “Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres”.

Con anterioridad ya había trascendido la existencia de un acuerdo firmado entre Davis y Milei mediante el cual el empresario se ofrecía como asesor ad honorem en cuestiones vinculadas a blockchain y Web3 para la Argentina. Ese documento habría sido firmado el 30 de enero de 2024 durante una visita de Davis al país.

El mensaje que debía postear Milei

Entre los archivos recuperados del teléfono también apareció otro documento que esboza una posible respuesta pública para intentar frenar la controversia generada por el caso LIBRA. A diferencia del anterior, este texto está redactado en español.

La nota comienza con la frase: “Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, lo que sugiere que se trataba de un borrador pensado para una publicación en redes sociales.

Luego continúa con el siguiente planteo: “Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan”.

El documento, fechado el 16 de febrero, es posterior a la explosión pública del caso. En otra línea inconclusa se agrega: “No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar...”.

Por el tono del texto —que menciona a adversarios políticos y hace hincapié en un supuesto desconocimiento sobre memecoins— se interpreta que el borrador podría haber sido pensado como parte de la estrategia comunicacional para que Milei lo utilizara en redes sociales o como base para declaraciones públicas, como la entrevista que concedió al periodista Jonathan Viale al día siguiente.