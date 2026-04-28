La SIDE desclasificó documentos históricos y los difundió: qué revelan

El Gobierno avanzó con una nueva etapa en la apertura de archivos históricos de inteligencia. La SIDE difundió documentos que abarcan casi cuatro décadas y que permiten reconstruir el origen y funcionamiento del organismo.

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, anunció la publicación de 17 documentos pertenecientes al fondo histórico de la SIDE, en el marco del proceso de desclasificación impulsado por la gestión de Javier Milei.

Según explicó, el material incluye decretos, informes y resoluciones que cubren el período entre 1946 y 1983, una etapa clave en la historia política e institucional del país.

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, detalló que entre los archivos se encuentran los decretos de creación de la SIDE en 1946 y 1951.

También destacó que esos documentos reflejan la concepción original del sistema de inteligencia estatal, orientado a asistir al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones vinculadas a la seguridad nacional.

El objetivo de la apertura

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa busca garantizar el acceso público a información considerada relevante para la ciudadanía y aportar a la reconstrucción histórica del organismo.

En ese sentido, remarcaron que la inteligencia de Estado fue pensada desde sus orígenes como una herramienta estratégica para la conducción política.

Límites por seguridad nacional

Pese al avance en la desclasificación, las autoridades aclararon que el proceso no será total. Según explicaron, parte de la documentación seguirá bajo reserva por razones de seguridad nacional.

La decisión apunta a evitar la difusión de información que pueda afectar operaciones, intereses estratégicos o el funcionamiento de instituciones clave del Estado.

Un proceso en marcha

La publicación de estos archivos se inscribe en una política más amplia de apertura documental que busca revisar el rol de los organismos de inteligencia a lo largo de la historia argentina.