Gobernadores reclamaron una reforma fiscal y Cornejo advirtió sobre un "suicidio" electoral

En el marco del evento que organiza la Expo EFI en Buenos Aires, se realizó un panel este martes que asistieron tres gobernadores . Asistieron el mendocino Alfredo Cornejo , el correntino Juan Pablo Valdés y el catamarqueño Raúl Jalil .

Se trató de un espacio donde todos los mandatarios destacaron “el rumbo económico del Gobierno nacional”, aunque hicieron reparos en torno a la falta de asistencia en materia de obra pública y la situación impositiva que afecta a las provincias.

Al respecto, Valdés instó a “tener esa conversación federal de verdad para entender finalmente dónde va todo el esfuerzo de las provincias”. “El esfuerzo de las provincias termina en exportaciones, que la Nación termina llevándose esos derechos de exportación, esos impuestos, esos dólares tan preciados que muchas veces faltaron en la economía, pero que nosotros no vemos que ese esfuerzo de las provincias”, agregó.

Por su parte, Jalil señaló que “el superávit que ha logrado la Nación también han aportado muchísimo las provincias y los municipios”.

“Yo pienso que el tema fiscal hay que discutirlo. Ahora, el 90% de los servicios lo hace la provincia, ¿no? Educación, seguridad, justicia”, subrayó el catamarqueño, quien planteó “rediscutir” el esquema fiscal.

El panel federal en Expo EFI El panel federal en Expo EFI

El dilema de la obra pública y la advertencia de Alfredo Cornejo sobre el "suicidio" electoral

Por su parte, Cornejo ponderó la labor económica de Javier Milei y propuso una “reforma fiscal integral”. “Hay un montón de impuestos distorsivos, ellos le ponen el foco en ingresos brutos. Hay provincias que hemos hecho un gran esfuerzo de baja en ingresos brutos, pero si no se toca lo previsional, los impuestos distorsivos que tiene la Nación, que son muchos más que los que tienen las provincias, impuestos a los combustibles, impuestos a los cheques, un montón de otros impuestos distorsivos que están perjudicando a la actividad privada integralmente, y la ley de coparticipación, porque la ley de coparticipación incentiva a algunas provincias a no tener sector privado”, desarrolló el mendocino.

“Hay que hacer una reforma fiscal integral, eso va muy lento todavía. Y tercero, creo que el gobierno tiene razón que la infraestructura energética, de gas, de caminos y demás, debe ser con inversión privada”, sugirió Cornejo.

“Pero en la primera etapa no puede retirarse de golpe en la infraestructura el gobierno nacional, no puede en la primera etapa retirarse de golpe, porque hoy día no hay sector privado ni financiamiento para que esa infraestructura se dé rápido, ¿no? Y ahí algunos estamos haciendo esfuerzos. Nosotros estamos haciendo líneas de transmisión eléctrica que le corresponde a privados, estamos haciendo rutas nacionales que las se las está haciendo la provincia con recursos propios. Bueno, estamos a mitad de camino en ese tránsito, ¿no? Pero mi balance es muy positivo, creo que estamos en la orientación correcta”, completó el concepto.

En el tramo final, el gobernador de Mendoza fue categórico con respecto al debate electoral sobre el gobierno libertario: “Volver para atrás sería un suicidio. Lo que se ha hecho, ha costado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de la sociedad, y hay que sostenerlo”, pidió.