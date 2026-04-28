Reforma laboral: la CGT sufre un duro revés judicial y el Gobierno logra un cambio de fuero

La disputa judicial por la reforma laboral dio un nuevo giro y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió quedarse con la causa impulsada por la CGT y desplazó al fuero laboral, en línea con el planteo del Gobierno.

Con las firmas de los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, el tribunal determinó que el expediente debe tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, al considerar que la demanda está dirigida contra el Estado en su rol de legislador.

Según el fallo, el reclamo se apoya en normas constitucionales, leyes federales y tratados internacionales, lo que encuadra la causa en la órbita de ese fuero.

La decisión representa un nuevo avance para el Ejecutivo en la estrategia judicial vinculada a la reforma laboral. El Gobierno había solicitado el traslado del expediente al sostener que no se trataba de un conflicto entre trabajadores y empleadores, sino de una controversia institucional contra el Estado.

La Cámara coincidió con ese criterio, pese a que el dictamen fiscal había recomendado que la causa continuara en el fuero laboral.

El origen del conflicto

El proceso se inició cuando la CGT presentó una demanda para declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso.

Al responder, el Estado cuestionó tanto la competencia del fuero laboral como la legitimación de la central sindical para representar de manera general a los trabajadores sin acreditar un perjuicio concreto.

Los camaristas señalaron que la decisión busca evitar conflictos de competencia que demoren la resolución del caso y garantizar mayor celeridad en el trámite judicial.

Además, respaldaron la postura oficial de que la mera vigencia de la ley no implica, por sí misma, un daño actual que habilite la intervención del fuero laboral.

Un expediente que cambia el escenario

El fallo se suma a una decisión previa de la jueza Macarena Marra Giménez, quien había aceptado la inhibitoria presentada por el Ministerio de Capital Humano, allanando el camino para el traslado del expediente.

Con este cambio de fuero, la causa entra en una nueva etapa que será clave para definir el futuro de la reforma laboral y su eventual aplicación.