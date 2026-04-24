Sin Manuel Adorni, el Gobierno se reunió con otro gobernador aliado

Con el objetivo de recuperar las alianzas y relanzar la agenda parlamentaria, el Gobierno recibió a otro gobernador aliado en Casa Rosada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem ; y el ministro del Interior, Diego Santilli , recibieron al gobernador del Chaco, Leandro Zdero . No estuvo el jefe de gabinete, Manuel Adorni .

“Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación”, señaló el Ejecutivo en un escueto comunicado.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para que el Chaco sea parte de una Argentina con oportunidades. Queremos mirar hacia adelante, enfocarnos en el Chaco y en la Argentina que viene. Esa es nuestra esperanza y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo”, manifestó el mandatario, uno de los más afines a los libertarios.

La semana pasada los mismos funcionarios recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, en el marco de un gesto del Ejecutivo. Les anticipó la firma de un decreto para habilitar inversiones privadas en obras sobre rutas nacionales.

El encuentro se dio en un contexto de creciente presión de las provincias por la paralización de la obra pública, y en paralelo a la ofensiva de intendentes peronistas que reclamaron fondos y reactivación de proyectos de infraestructura.

Según informó el Gobierno en un comunicado oficial, la iniciativa apunta a que algunas provincias puedan avanzar en la ejecución de obras en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios, mediante financiamiento privado.

La Casa Rosada busca gobernabilidad

En las últimas reuniones de la mesa política, el Gobierno coincidió en que se necesita “un pacto de gobernabilidad” con las provincias afines al oficialismo, con el objetivo de apuntalar la agenda legislativa y dar un mensaje de musculo político a los mercados.

Sobresalió la ausencia nuevamente de Manuel Adorni en estas reuniones. Hay distintos dirigentes aliados al Ejecutivo que prefieren no mostrarse con el jefe de gabinete, que afronta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Este viernes se iba a realizar una reunión de la mesa política y se postergó al lunes, dos días antes que el exvocero exponga en su informe de gestión en el Congreso.