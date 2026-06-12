Axel Kicillof dijo que si Manuel Adorni fuera peronista "ya estaría preso", y le pidió un "pendrive" para la Provincia

El gobernador de Buenos Aires ironizó sobre la situación de Manuel Adorni y aseguró que sus fondos en criptomonedas le vendrían bien a las alicaídas arcas provinciales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió hoy que “ si Manuel Adorni fuera peronista, estaría preso”, al responder a una pregunta de la prensa sobre el caso del jefe de Gabinete.

Así, Kicillof trazó una diferencia que existiría, a su entender, con el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena que recibió por la causa Vialidad.

¿Qué dijo Axel Kicillof sobre Manuel Adorni? Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2065494608365101478?s=20&partner=&hide_thread=false "Yo estoy buscando un pendrive para la Provincia": Kicillof se rió de la declaración jurada de Adorni y advirtió que "si fuera un peronista estaría preso".



@eldestapeweb https://t.co/SOZ3t7CDBj pic.twitter.com/CUxpfETSzi — MDZ Online (@mdzol) June 12, 2026 Además, ironizó sobre la situación, pero “con respeto”, como le pidieron. En este contexto y risueño, el gobernador Kicillof dijo: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.