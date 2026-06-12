Axel Kicillof dijo que si Manuel Adorni fuera peronista "ya estaría preso", y le pidió un "pendrive" para la Provincia
El gobernador de Buenos Aires ironizó sobre la situación de Manuel Adorni y aseguró que sus fondos en criptomonedas le vendrían bien a las alicaídas arcas provinciales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió hoy que “ si Manuel Adorni fuera peronista, estaría preso”, al responder a una pregunta de la prensa sobre el caso del jefe de Gabinete.
Así, Kicillof trazó una diferencia que existiría, a su entender, con el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena que recibió por la causa Vialidad.
¿Qué dijo Axel Kicillof sobre Manuel Adorni?
Además, ironizó sobre la situación, pero “con respeto”, como le pidieron. En este contexto y risueño, el gobernador Kicillof dijo: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.
De esa forma, aludió a la explicación que Adorni dio sobre su fortuna en criptomonedas, ya que dijo tener un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive —o billetera fría— por fuera del sistema financiero.