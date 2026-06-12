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Manuel Adorni

Axel Kicillof dijo que si Manuel Adorni fuera peronista "ya estaría preso", y le pidió un "pendrive" para la Provincia

El gobernador de Buenos Aires ironizó sobre la situación de Manuel Adorni y aseguró que sus fondos en criptomonedas le vendrían bien a las alicaídas arcas provinciales.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió hoy que “ si Manuel Adorni fuera peronista, estaría preso”, al responder a una pregunta de la prensa sobre el caso del jefe de Gabinete.

Así, Kicillof trazó una diferencia que existiría, a su entender, con el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena que recibió por la causa Vialidad.

¿Qué dijo Axel Kicillof sobre Manuel Adorni?

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Además, ironizó sobre la situación, pero “con respeto”, como le pidieron. En este contexto y risueño, el gobernador Kicillof dijo: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.

De esa forma, aludió a la explicación que Adorni dio sobre su fortuna en criptomonedas, ya que dijo tener un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive —o billetera fría— por fuera del sistema financiero.

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