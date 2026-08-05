Milei y Kicillof, separados por un punto: la encuesta que enciende la pelea por la Casa Rosada

Una medición nacional expuso un escenario abierto, con fuerte rechazo a los dirigentes y señales de alarma para el oficialismo.

Una nueva encuesta nacional ubicó a Javier Milei y Axel Kicillof en un escenario de máxima paridad frente a las elecciones presidenciales de 2027. El estudio de la consultora Trends registró una diferencia mínima entre ambos dirigentes ante una eventual segunda vuelta. Con un 41% de intención de voto, el oficialismo quedó en el podio, con extrema cercanía al gobernador bonaerense, que llegó al 40%.

El margen de error de 2,2 puntos dejó ese resultado dentro de un empate técnico en caso de existir una segunda vuelta. Sin embargo, el relevamiento también midió el respaldo a los principales espacios políticos a primera instancia. La situación fue similar: La Libertad Avanza obtuvo el 32% y el peronismo el 30%. La izquierda quedó en el tercer lugar con el 10%, el PRO alcanzó el 9%, Provincias Unidas reunió el 3%, otros partidos sumaron el 7%, el voto blanco o nulo marcó otro 3% y los indecisos llegaron al 6%.

Kicillof y Milei, en un verdadero juego de espejos. Milei conserva la punta, pero el humor social le prende luces rojas al Gobierno El informe mostró un panorama adverso para la Casa Rosada cuando consultó por el futuro de la Argentina:

55% sentimientos negativos

30% esperanza

23% enojo

18% tristeza

9% decepción

10% posición neutral

5% temor

5% no respondió La evaluación de la administración nacional mantuvo esa tendencia crítica. El 60% calificó la gestión de manera negativa, con un 46% que la consideró muy mala y un 14% que la definió como mala. El 38% expresó una opinión favorable, repartida entre un 16% de respuestas muy buenas y un 22% de valoraciones buenas. El 59% también sostuvo que el país avanza por un rumbo incorrecto, mientras que el 36% respaldó la dirección oficial.

N/A Karina Milei con la negativa a la cabeza En la tabla interna de imagen pública, el Presidente logró el primer puesto, sin embargo -y al igual que el resto de los dirigentes, la negatividad prevaleció en los porcentajes- con un 41% de valoración positiva y un 58% de opinión negativa. Patricia Bullrich y Axel Kicillof compartieron el segundo escalón con un 40% favorable para cada uno.