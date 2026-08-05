Luis Caputo apuntó duro contra Axel Kicillof de cara a 2027: "Consejo de amigo, retirate"

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa.

En un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al programa económico y destacó la importancia de los sectores que traccionan la actividad. A su vez, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Que crezcan estos cuatros sectores es fundamental, son generadores de dólares", señaló Caputo en referencia al agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

Industria Caputo, respondió a quienes critican que haya sectores rezagados, en especial al seector inudstrial. "Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario", sostuvo.

"La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...", añadió.

BCRA Por otro lado, remarcó la importancia de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la cual definió como "refundacional, la más importante de los últimos 100 años".