Luis Caputo enfrenta una prueba clave: licita deuda por $8,5 billones y va por más dólares

El Gobierno enfrentará una nueva licitación de deuda con el objetivo de renovar $8,5 billones, extender los vencimientos y reforzar la posición en dólares del Tesoro Nacional.

El Ministerio de Economía enfrenta una nueva licitación de deuda, en donde buscará renovar 8,5 billones y sumar más dólares para las cuentas del Tesoro Nacional.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

“El objetivo del equipo económico es doble: testear el apetito del mercado por este nuevo instrumento (TMVE8) y, al mismo tiempo, extender el perfil de vencimientos de la deuda en pesos más allá de las elecciones presidenciales de 2027, reduciendo el riesgo de concentración de pagos”, precisó Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su informe.

En tanto, busca captar más dólares con el AO29 y seguir fortaleciendo su posición en dólares de cara a los próximos compromisos de deuda.