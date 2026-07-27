Del "sigan comprando" al "sacrificio del pueblo", las frases de Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo
En conferencia de prensa, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió la acumulación de reservas, descartó la necesidad de financiamiento adicional y afirmó que el país está en una posición “mucho más sólida”.
Kristalina Georgieva dio una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, en el marco de su visita a la Argentina. Luego de unas breves palabras de Luis Caputo, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó un discurso en el que destacó el programa del Gobierno pero hizo algunas observaciones.
Qué dijo Kristalina Georgieva en su discurso en el Ministerio de Economía
- "La Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida y esto es resultado del arduo trabajo del Gobierno. Es el resultado de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino".
- Sobre la posición fiscal del país: "No me preocupa la posición externa de Argentina, ha sido consistentemente sólida. Prevemos que las reservas continuarán aumentando".
- Acerca de la capacidad de pago del país: "No me preocupa que la Argentina tenga el dinero para pagar, porque miro el Banco Central. Sigan comprando (reservas)".
- "Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a sobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo".
- "El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado".
- "No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional del FMI".
- "Observamos un crecimiento que se consolida en terreno positivo tras dos años de caídas que hemos superado".
- "Cuando el Gobierno demuestra claramente su apoyo a las personas vulnerables, en especial a las familias con hijos, vemos reflejado este apoyo en la reducción de la pobreza, que pasó de más del 50% al 28% actual".
- "Vemos buenas perspectivas para la inyección de inversión. El marco regulatorio, aunque arriesgado, ha propiciado la aprobación de US$45.000 millones en inversiones y una gran cartera de proyectos para el futuro".