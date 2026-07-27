Kristalina Georgieva llegó a la Argentina y se reúne con Javier Milei, Luis Caputo y Horacio Marín
La directora gerente del FMI inició su visita oficial a la Argentina, en un encuentro clave con el Gobierno para revisar el rumbo económico y los compromisos asumidos.
En un contexto de mayor estabilidad para la gestión oficial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, desembarcó este lunes por la mañana en la Argentina tras una invitación formal del presidente Javier Milei. La cumbre principal entre ambos se llevará a cabo a las 14 en la Casa Rosada, marcando el reencuentro presencial de los líderes tras 10 meses de su último contacto.
El encuentro en el despacho presidencial servirá como preámbulo de una reunión de trabajo de alto nivel que Georgieva mantendrá con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo económico de la Nación. Durante la mesa técnica se auditará el avance del programa vigente, con especial énfasis en el cumplimiento de las metas pactadas, el ritmo de acumulación de reservas internacionales, la evolución del esquema cambiario y la proyección del esquema de financiamiento para 2027. Tras las deliberaciones, se espera que la máxima autoridad del FMI brinde una conferencia de prensa en suelo argentino.
El posteo de la titular del FMI en suelo argentino
"¡Hola desde Buenos Aires! Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país", dijo Kristalina Georgieva en su llegada a la Argentina, destacando que "desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero".
Así llegó Kristalina Georgieva al Ministerio de Economía
Visita estratégica a Vaca Muerta con el titular de YPF
La agenda de la funcionaria internacional continuará el martes con una recorrida de fuerte impacto productivo. Georgieva viajará a la provincia de Neuquén para visitar la formación Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, junto a autoridades nacionales y provinciales.
La incursión en el megaproyecto no es casual. El Poder Ejecutivo busca exhibir ante el organismo de crédito el potencial del sector energético como el principal motor de generación de divisas por exportaciones. La consolidación del polo no convencional se perfila como un pilar decisivo para garantizar el fortalecimiento de las arcas públicas y respaldar la capacidad de repago de la deuda externa en la próxima década.