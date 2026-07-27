Kristalina Georgieva llegó a la Argentina y se reúne con Javier Milei, Luis Caputo y Horacio Marín

La directora gerente del FMI inició su visita oficial a la Argentina, en un encuentro clave con el Gobierno para revisar el rumbo económico y los compromisos asumidos.

En un contexto de mayor estabilidad para la gestión oficial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, desembarcó este lunes por la mañana en la Argentina tras una invitación formal del presidente Javier Milei. La cumbre principal entre ambos se llevará a cabo a las 14 en la Casa Rosada, marcando el reencuentro presencial de los líderes tras 10 meses de su último contacto.

Kristalina Georgieva en Argentina. Noticias Argentinas El encuentro en el despacho presidencial servirá como preámbulo de una reunión de trabajo de alto nivel que Georgieva mantendrá con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo económico de la Nación. Durante la mesa técnica se auditará el avance del programa vigente, con especial énfasis en el cumplimiento de las metas pactadas, el ritmo de acumulación de reservas internacionales, la evolución del esquema cambiario y la proyección del esquema de financiamiento para 2027. Tras las deliberaciones, se espera que la máxima autoridad del FMI brinde una conferencia de prensa en suelo argentino.

El posteo de la titular del FMI en suelo argentino "¡Hola desde Buenos Aires! Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país", dijo Kristalina Georgieva en su llegada a la Argentina, destacando que "desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero".

Hola from Buenos Aires! Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026 Así llegó Kristalina Georgieva al Ministerio de Economía Nicolás Gallardo/MDZ Visita estratégica a Vaca Muerta con el titular de YPF La agenda de la funcionaria internacional continuará el martes con una recorrida de fuerte impacto productivo. Georgieva viajará a la provincia de Neuquén para visitar la formación Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, junto a autoridades nacionales y provinciales.