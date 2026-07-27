Javier Milei está listo para la primera visita de Kristalina Georgieva al país, con el BCRA en la agenda

Siempre hay una primera vez. Y entre hoy y mañana, será la visita inaugural de Kristalina Georgieva al país. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , nunca había estado en la Argentina , ni en su cargo actual, ni en sus anteriores roles de directora del Banco Mundial o economista en jefe de la Comisión Europea. Los encuentros con el presidente Javier Milei , el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo , el titular del Banco Central Santiago Bausili e integrantes del sector privado, fundamentalmente los empresarios que están presentes en Vaca Muerta (yacimiento que visitará la búlgara), serán los primeros anfitriones de Georgieva al país.

Para la memoria, la anterior visita de una titular del FMI a la Argentina , fue durante el 30 de noviembre y el primero de diciembre en Buenos Aires, cuando Christine Lagarde estuvo presente en el evento con Mauricio Macri como dueño de casa. Lo más importante en agenda, más allá de las declaraciones diplomáticas de apoyo, será la búsqueda de un aval por parte de Milei a su proyecto de reforma del Banco Central ; una idea cuyos lineamientos generales están dentro de las ideas básicas que desde el FMI se quieren impulsar para la entidad monetaria local. Sin embargo, una hay un capítulo que el Fondo no siempre tiene como prioridad: el castigo a los funcionarios que no cumplan con las máximas de no emisión monetaria.

La presencia de la máxima autoridad del organismo constituye uno de los gestos políticos más importantes del Fondo hacia la administración libertaria desde el inicio del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 y llega apenas dos meses después de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo.

La agenda oficial comenzará el lunes con un encuentro en la Casa Rosada junto a Javier Milei , donde se analizará la marcha del programa económico, la evolución del proceso de desinflación, el equilibrio fiscal y las perspectivas para el segundo semestre. Posteriormente, Georgieva mantendrá una reunión de trabajo con Luis Caputo y el resto del equipo económico para revisar el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo, la acumulación de reservas internacionales, el financiamiento de 2027 y la evolución del régimen cambiario.

El martes, la directora gerente viajará a Neuquén para visitar Vaca Muerta junto a autoridades de YPF y funcionarios nacionales. El recorrido busca mostrar uno de los principales proyectos estratégicos del Gobierno para incrementar las exportaciones de energía y generar divisas que permitan fortalecer la capacidad de repago de la deuda externa durante la próxima década. La visita también tendrá un fuerte contenido simbólico. Georgieva fue una de las principales defensoras dentro del organismo del programa económico implementado por Milei y Caputo, destacando en reiteradas oportunidades el ajuste fiscal, la eliminación del déficit financiero, la desaceleración de la inflación y la liberalización gradual del mercado cambiario. Su presencia en Buenos Aires es interpretada como una señal de respaldo político en un momento en que el Gobierno busca convencer a los mercados de que podrá sostener el programa financiero y afrontar los importantes vencimientos previstos para 2027.

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Perfil: la trayectoria de la conductora del FMI

La visitante es Kristalina Ivanova Georgieva. Nació el 13 de agosto de 1953 en Sofía, Bulgaria. Es economista, doctora en Ciencias Económicas y obtuvo una maestría en Economía Política y Sociología en la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía, donde también ejerció como profesora durante más de una década. Su carrera internacional comenzó en 1993 cuando ingresó al Banco Mundial como especialista en economía ambiental. Durante casi dos décadas ocupó distintos cargos hasta convertirse en vicepresidenta y secretaria corporativa del organismo. En 2010 fue designada comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a Crisis de la Comisión Europea, donde adquirió reconocimiento internacional por la coordinación de programas de asistencia ante desastres naturales y conflictos bélicos. Entre 2017 y 2019 ocupó la presidencia ejecutiva del Banco Mundial y, en octubre de 2019, fue elegida directora gerente del Fondo Monetario Internacional, convirtiéndose en la primera persona proveniente de una economía emergente en conducir el organismo creado en Bretton Woods. Desde entonces fue reelegida para un segundo mandato, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sistema financiero internacional. Una relación fluida con Milei y Caputo La relación entre Georgieva y el Gobierno argentino se fortaleció desde el comienzo de la administración Milei. Ambos mantuvieron numerosos encuentros durante las reuniones del G20, el Foro Económico Mundial de Davos y las Asambleas del FMI y el Banco Mundial en Washington. Con Luis Caputo, el vínculo ha sido prácticamente permanente durante las negociaciones del programa vigente. El ministro encabezó las conversaciones técnicas que derivaron en el nuevo acuerdo y en las revisiones posteriores, mientras que Georgieva respaldó públicamente la estrategia fiscal y monetaria del Gobierno, destacando que Argentina estaba llevando adelante "uno de los programas de estabilización más ambiciosos de las últimas décadas".

Foro Davos

Con Javier Milei, además de las reuniones oficiales, Georgieva desarrolló una relación política de alta visibilidad. Ambos coincidieron en diversos foros internacionales y la titular del Fondo elogió en varias oportunidades el compromiso presidencial con el equilibrio fiscal y las reformas estructurales. La visita que comienza el 27 de julio representa el primer viaje oficial de Georgieva a la Argentina desde la puesta en marcha del nuevo programa con el FMI y busca reforzar la confianza del organismo en el rumbo económico del Gobierno, al tiempo que exhibe ante los inversores internacionales el potencial exportador de Vaca Muerta como uno de los pilares para la generación futura de divisas.

Hasta esta visita, Milei siempre sorprendió al FMI con una voluntad de ajuste superior a cualquier sugerencia presente o pasada del organismo. El presidente argentino superó las propuestas de los técnicos del organismo que tienen la responsabilidad del caso argentino, comandados por el venezolano Luis Cubeddu. Ahora la relación ingresa en períodos de definiciones por el capítulo más ambicioso del presidente argentino. Quizá haya definiciones importantes en esta visita que comienza hoy.