FMI: Las 3 señales que Kristalina Georgieva le dejó al mercado tras su paso por el Ministerio de Economía

En la previa de la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina, los analistas especulaban acerca de las verdaderas razones que justificaban que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) "bajara" hasta Buenos Aires. Sin dudas, es toda una señal política para el gobierno del país que es, por lejos, el mayor deudor del organismo multilateral.

Sin dudas, el paso de la economista búlgara por el Palacio de Hacienda y algunas definiciones que dejó durante la conferencia de prensa, buscaron dar pistas de dónde transitará la relación de la Argentina con el FMI a partir de ahora.

La primera certeza es que el Fondo apoya firmemente la marcha del programa económico, enfatizando que "lo que nos muestran todos los indicadores es una escena más saludable", en el marco de lo cual Georgieva precisó que no habrá nuevos desembolsos al país en 2027.

Sin embargo, enfatizó que “Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno”, destacando el impacto de medidas que lograron pasar el déficit primario a superávit, además de la baja de la inflación y la acumulación de reservas internacionales.

"No estoy preocupada por la situación de Argentina porque el Banco Central ha adquirido dólares consistentemente, ha superado la meta del programa y anticipamos que a va a fortalecer las reservas de acá en adelante. La confianza del mercado ha regresado", afirmó a la segunda señala a los mercados, en la que el BCRA tiene y tendrá un rol preponderante.

En clara alusión a los funcionarios del Banco Central, la titular del FMI los instó a "seguir comprando reservas", una garantía de que el país podrá mantener a raya los riesgos cambiarios y que permitirán afrontar los compromisos futuros, entre los que se destaca el pago de capital de la deuda con el Fondo a partir del año próximo.

"No hay plata"

Uno de los temas más "calientes" de la agenda con el organismo tiene que ver con u nuevo programa de estabilización y la eventualidad de que incluya fondos frescos. En las últimas semanas y tras la presentación del programa financieros 2026-2027 analistas vienen advirtiendo sobre la necesidad que el país salga a emitir nuevamente deuda en los mercados voluntarios internacionales.

Sin embargo, el propio ministro de Economía Luis Caputo desestimó esa opción, al menos en una primera instancia. Habrá que ver cómo se presentan las presiones sobre la deuda y en ese caso se verá pero por el momento el Gobierno no quiere convalidar una tasa de interés que estaría por encima del 9% en dólares.

En ese sentido, Kristalina Georgieva descartó que se esté pensando en nuevos desembolsos. "No vemos necesidad de que Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional", anticipó la titular del Fondo ante la prensa.

En la actualidad Argentina le debe al FMI unos 42.500 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda del Fondo, unos 59.000 millones de dólares, lo que posiciona al país como el mayor deudor del organismo, con un 35% del total, pero casi el triple de lo que representa Ucrania, el país que le sigue en la lista.