Luis Caputo negó un rescate a quienes no pueden pagar deudas: "Nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones"

El ministro de Economía, Luis Caputo , negó que el Gobierno considere un auxilio especial para aquellas personas que no pueden afrontar sus deudas , tras haber adquirido prestamos por “no llegar a fin de mes”. Para el funcionario, no hay mecanismo que constate esa genuina necesidad personal con una presunta impericia en la solicitud del crédito.

“Hay que diferenciar el punto que es un tema entre privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, recalcó.

El titular del Palacio de Hacienda apuntó contra “la gimnasia de los bancos”. “Nosotros, en su momento, le dijimos a más de un banco. Escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2, y lo más probable es que esta gente no te pague”, recordó.

“Entonces, el que tomó el crédito tal vez no le quedaba otra, o tal vez seguro pensó que venían las elecciones, el presidente se iba y la inflación se le iba a licuar. Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás”, consideró, en diálogo con A24.

Caputo señaló que “la mora con el tiempo va a ir cayendo porque se va a ir normalizando, porque los bancos ahora están haciendo un esfuerzo y los están refinanciando a tasas mucho más bajas, a plazos mucho más largos”.

“Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3000”, analizó el referente del Gabinete.

A la hora de explicar el motivo de que no habrá un salvataje especial para morosos, agregó: “Y si te ayudo a vos, ¿por qué no lo voy ayudar a él? Entonces, es difícil, es un tema entre privados. Nosotros sí hablamos con los bancos, sí le decimos esto de que traten de refinanciarlos a tasas más bajas a más largo plazo”.

Según Caputo, “hay una realidad que es imposible ignorar, que no solo es de la gente, sino que es de las pymes también”. “Yo tengo que ser justo y decir, lo que tengo que mirar es que los que llegan a fin de mes sean cada vez menos, que esa es mi misión como ministro. Yo ya sé que siempre va a haber gente que no llegue a fin de mes. Entonces, cuando miro eso, digo, bueno, hoy hay 14 millones de argentinos que salieron de la línea de la pobreza. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos, o sea, no solo le dicen los datos oficiales, lo dicen los privados”, completó.

“Hay 14 millones de personas hoy que están mejor. La indigencia era 20%, hoy está en 6. Entonces, hoy hay muchísima gente que está mucho mejor. Y hay otra gente, obviamente, que no y no ignoramos eso, pero yo cuando miro la tendencia, digo, es la primera vez que Argentina está por el camino correcto. Desde que yo soy chico, siempre fuimos peor. Esta es la primera vez que vamos mejor”, concluyó el ministro.