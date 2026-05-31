La encuesta que Kicillof no quiere ver: los bonaerenses le piden que aplique motosierra a lo Milei

La última encuesta de opinión sobre la provincia de Buenos Aires de DC Consultores desnudó el profundo desgaste del r elato oficial de Axel Kicillof . El sondeo reveló que el 79,6% de los bonaerenses redefine el concepto de "Estado presente" exigiéndole al gobierno provincial “motosierra” en el gasto político para volcar los recursos a la obra pública.

En diálogo con MDZ , Aníbal Uríos director de DC Consultores afirmó que “el blindaje a Kicillof se está resquebrajando. Para la sociedad se terminó el verso del estado presente y le piden que haga recortes a lo Milei. Es decir que aplique la motosierra”

La encuesta se realizó entre los días 23 y el 26 de mayo sobre 1.240 casos distribuidos en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires ; dio como resultado que el núcleo de apoyo al gobernador bonaerense se redujo significativamente.

Apenas un 5,6% de los encuestados apoya sin condicionamientos el rumbo elegido por Kicillof para la provincia Y un 26,4% le pone condiciones a su confianza

En la vereda opuesta, el rechazo a la gestión bonaerense gana por goleada. Un 47,3% asegura que "nunca le tuve confianza", mientras que el 20,7% de los encuestados se sienten desilusionados bajo la premisa "le perdí confianza". La sumatoria negativa deja al descubierto que casi siete de cada diez bonaerenses desaprueban o están desencantados con el gobierno de Kicillof

Grafico 1

La resistencia ideológica

El estudio de opinión indaga en los motivos por los cuales el gobernador bonaerense insiste en mantener inalterable su modelo de gestión, sobre este punto Aníbal Uríos dijo “ la resistencia de Kicillof a podar el gasto político es porque no quiere dar el brazo a torcer y mostrar que el modelo que el defiende fracasó”. Para los encuestados, la resistencia de Kicillof no obedece a una convicción de bienestar general, sino a necesidades de supervivencia política.

Grafico 4

La encuesta arrojó que el 41,5% de los consultados cree que el gobernador bonaerense mantiene su postura por una cuestión estrictamente "ideológica". Y en sintonía un 30,1% observa a “el Conurbano como refugio" de las ideas kirchnerista, entendiéndolo como el "sostén partidario" por lo que es "imposible recortar gastos".

La contracara marca que solo el 20,8% considera que es el camino posible y el 7,6% cree que está "condicionado" por su alianza con sindicatos e intendentes.

Motosierra al gasto corriente en la provincia de Buenos Aires

El dato más disruptivo de la medición de DC Consultores, y que impacta de lleno en la línea de flotación de la retórica de Kicillof, aparece al contrastar las prioridades presupuestarias en la provincia de Buenos Aires.

Cerca del 80% de los encuestados sentenció que el estado presente es aquel que gasta el 60% del presupuesto en obras y solo el 40% en gastos corrientes.

En cambio, un poco más del 20% convalida el modelo presupuestario de estado presente de Kicillof que es 40% en obras y 60% en gasto corriente; un modelo característico de gobiernos de corte populista con políticas enfocadas en el empleo público y militancia estatal.

grafico 10

“Este punto marca que el reclamo de la sociedad no es otra cosa que un pedido explícito a aplicar motosierra al gasto político y burocrático de la provincia de Buenos Aires, redirigiendo esos fondos a obras de infraestructura”, remarcó Aníbal Uríos.

La inseguridad se mantiene al tope de las demandas de los bonaerenses

En cuanto al problema que urge solucionar de manera inmediata, la encuesta demuestra que la principal demanda de los bonaerenses sigue siendo el flagelo de la inseguridad.

El 69,7% de las respuestas indican que lo “que debería solucionar primero el gobernador” es la inseguridad ciudadana. Dejando muy atrás otros focos de conflicto críticos de la gestión Kicillof como son la pobreza y la contención de la demanda social (16,9%) , las fallas en el sistema de salud del IOMA (11,5%) , y el freno de la obra pública (1,8%).

grafico 7

“En este punto el dato contundente es que, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires la única que puede solucionar el tema de la inseguridad es Patricia Bullrich, y un poco más atrás esta Victoria Villarruel – agregando- Llamativamente Diego Santilli aparece en el quinto lugar detrás de ninguno y no sé. Eso es algo que nos llamo la atención”, sostuvo el director de DC Consultores

Grafico 15

La encuesta es letal para las aspiraciones presidencialistas del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Y marca a las claras que si en lo que le queda de gestión no aplica una importante poda al gasto corriente político militante, dejando de lado el libreto del “Estado presente”, "El Estado que te cuida" va ser muy difícil que la escudería del Movimiento Derecho al futuro (MDF) sea competitiva en el 2027.