Encuestas: dudas, operaciones y los datos que más inquietan en el oficialismo

“Es una cuestión de fe”, dice un operador político casi resignado en medio de una “guerra de encuestas” que inquieta a la política de manera inversamente proporcional a la población. Sí, mientras entre los dirigentes políticos de Mendoza analizan intención de voto, imagen, nivel de rechazo y adhesión de cara a las elecciones del año que vine; las preocupaciones principales de los encuestados pasan por el llano: llegar a fin de mes, tener trabajo o, incluso, problemas graves por el deterioro en le acceso a la salud. Esos son algunos de los datos “indomables” en los que sí coinciden las encuestas.

En cuanto al escenario político provincial hay una incertidumbre grande y obvia por la época, pero con algunos datos relevantes. Alfredo Cornejo y su gestión mantienen una base importante a pesar del desgaste, pero la duda es si le alcanza con esa sola impronta para imponer candidatos sin condicionantes.

Luis Petri tiene alta consideración, pero parece un “lobo solitario” por la falta de respaldo de los aparatos partidarios y es el más vulnerable al desgaste nacional. En el plano político Petri acarrea con el costo “estructural” de haber dejado el radicalismo. Aún así, es el dirigente que mejor mide y tiene como obstáculo político las barreras que el cornejismo pueda ponerle, sobre todo si hay acuerdo entre Cambia Mendoza y Karina Milei.

Los precandidatos lanzados dentro del gabinete provincial no “miden” lo suficiente para ser considerados con potencial independiente y en todo el esquema oficialista y para-oficialista el que más parece tener para ganar es Ulpiano Suarez, que cosecha por dentro del cornejismo y también con los desencantados. Claro, aún está en una situación de confort porque no paga costos por el juego de distanciamiento de Javier Milei mientras se muestra fiel a Cornejo.

La dispersión de la oposición sigue siendo funcional y al menos en las encuestas pedidas por los distintos frentes oficialistas aún no aparece una “amenaza” electoral potente. Por eso el riesgo mayor para Cornejo está en la órbita de sus aliados, como es el caso de Petri, y viceversa.

intención de voto

Escenarios

La consultora Reale Dalla Torre publicó la última encuesta de escenario político provincial, que mantiene metodología y tiene una continuidad que permite comparar. Ese sondeo marca un deterioro de Milei, estabilidad de Cornejo, dependencia de los candidatos y marca el potencial de algunas figuras, como Luis Petri y Ulpiano Suarez. Son los únicos nombres propios competitivos medidos.

Una encuestadora ligada a Luis Petri también difundió un sondeo que le da un valor alto al diputado nacional. El problema de esa encuesta es la falta de un marco de comparación.

Alfredo Cornejo tiene una alianza con Javir Milei con la que le ha garantizado fidelidad política al presidente y, también, le redituó a nivel electoral el año pasado. Ese camino no está liberado de riesgos, pues también queda expuesto a los vaivenes que pueda tener. Incluso el propio Cornejo vive situaciones incómodas, como lo ocurrido con los recortes en educación, subsidios y restricciones presupuestarias.

Milei era la figura más relevante de la política en Mendoza y Mendoza fue la provincia donde tuvo mejor desempeño. El Presidente comenzó a sufrir algo de deterioro en su imagen y por primera vez, según las encuestas, él y Cornejo tienen un grado de aceptación similar. La diferencia está en la tendencia: mientras Milei cae, Cornejo se mantiene estable. Ambos rondan el 47% de imagen positiva de gestión. Igual, a la hora de proyectar electoralmente los encuestados aún mantienen a la fuerza política del Presidente como opción prioritaria.

Las elecciones 2027 están muy lejos en el calendario, pero mucho más cerca en la política: construir una candidatura requiere un trabajo previo enorme y en eso están concentrados los principales dirigentes del oficialismo.

El cornejismo “sacó a la cancha” a muchos candidatos, todos pertenecientes al esquema de gestión. El problema inicial es que ninguno de los precandidatos deseados mide o tiene un grado de conocimiento relevante como para evaluar su competitividad. Se mantiene la idea de que “llegan de la mano” de su padrino político. Por eso en la medición del oficialismo preguntan bajo ese concepto: ser parte de la continuidad de Cornejo. Así, aseguran, el 40% de los encuestados podría votar a alguien de esa órbita.

El lado oculto del concepto es que Cornejo tiene, tras 11 años de gestión, un núcleo duro de rechazo también. En cuanto al potencial electoral, Luis Petri se mantiene como el preferidos, pero con alguna caída. Y ante la pregunta directa sobre a quién votaría, el que más “suma” es Ulpiano Suarez: capitaliza su imagen y la pertenencia al proyecto d cornejo. En la previa, esa delgada línea entre ser oficialista provincial y crítico de Milei tiene rédito. Suarez también suma en la rosca política con esa idea, pues ya tiene el apoyo explícito de sectores radicales que son críticos de Cornejo.

problemas ponderados

Lo más importante de las encuestas tiene que ver con las preocupaciones sociales, temas que condicionarán el futuro de las elecciones y podría direccionar las campañas también. La economía doméstica, el empleo y el deterioro en el acceso a los servicios son los principales problemas. Los analistas de Reale Dalla Torre lo explican bien. “La economía y el empleo aparecen como la principal prioridad para el próximo gobernador. Lejos de tratarse de fenómenos aislados, el estudio evidencia que ambas preocupaciones están cada vez más conectadas”, explican. “La crisis económica comenzó a trasladarse directamente al sistema de salud: familias que dejaron de pagar prepagas, obras sociales crecientemente desfinanciadas, aumento de coseguros y mayores dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones. En otras palabras, el deterioro económico ya no impacta únicamente en el consumo o el empleo. Comienza también a afectar variables sensibles vinculadas a la calidad de vida cotidiana y a la protección social”, concluyen.