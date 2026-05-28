Quién es el abogado señalado por Sergio Schoklender de recibir subsidios de Aníbal Fernández para denunciar funcionarios del PRO

El nombre de Eduardo Barcesat volvió al centro de la escena judicial y política luego de que Sergio Schoklender lo mencionara durante el juicio oral por la causa Sueños Compartidos . En su ampliación de indagatoria, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aseguró que Barcesat encabezaba una supuesta “usina de denuncias” contra dirigentes del PRO financiada con fondos vinculados al entonces ministro Aníbal Fernández .

Eduardo Barcesat, de 86 años , mantuvo históricamente una fuerte relación con organismos de derechos humanos y sectores del kirchnerismo . Según relató, su vínculo con Hebe de Bonafini fue como asesor “ad honorem”, integrante del equipo jurídico de la dirigente y militante comprometido con los derechos humanos.

En 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue propuesto como conjuez para la Cámara de Casación.

Años más tarde, impulsó un proyecto para crear un “tribunal de ética” destinado a juzgar casos de supuesto “lawfare”. La iniciativa generó polémica durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque desde la administración nacional aclararon entonces que se trataba de una propuesta personal del abogado.

Los inicios políticos de Barcesat estuvieron ligados al Partido Comunista , espacio en el que militó desde hace décadas. En su trayectoria institucional también figura su participación en la reforma constitucional de 1994 como convencional constituyente en representación del PC, aliado entonces al Frente Grande, antecedente del Frepaso.

En 2012 expuso públicamente a favor de debatir una reforma constitucional durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En ese contexto, sostuvo que habilitar otra reelección presidencial “no era una llamada a las puertas del infierno”.

Además, mantuvo una extensa carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, donde estudió Derecho y ejerció como docente durante distintos períodos, con una interrupción durante la última dictadura militar.

Otras causas y casos mediáticos

A lo largo de su carrera, Barcesat también participó en otros episodios de fuerte repercusión política y mediática. Entre ellos, fue abogado de Marta Holgado en el reclamo judicial para ser reconocida como hija de Juan Domingo Perón.

Qué respondió Eduardo Barcesat

En diálogo con La Nación, Barcesat rechazó las acusaciones y sostuvo que “todo eso es una fantasía”. El abogado reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, aunque negó cualquier vínculo con una estructura destinada a fabricar denuncias judiciales contra opositores.

Según explicó, el exfuncionario le propuso formar un centro de estudios, aunque aclaró que la organización de Madres de Plaza de Mayo “no tenía nada que ver con eso”. Barcesat afirmó que se trataba del “Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad”.