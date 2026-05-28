Milei apuntó contra la oposición y ratificó el rumbo económico: "Argentina va a un escenario de menor inflación"

El presidente Javier Milei fue el principal orador en una nueva edición del Latam Economic Forum , donde aprovechó el escenario empresarial para defender con vehemencia el rumbo de su gestión y lanzar duras acusaciones contra la oposición y los medios de comunicación. Con Manuel Adorni, Karina Milei, y parte del Gabinete en primera fila, el mandatario aseguró que el Poder Ejecutivo mantiene un esfuerzo constante de transparencia y comunicación con la ciudadanía.

“Aunque a muchos no les parezca, nuestro gobierno se la pasa explicando a la gente dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso insistimos tanto en qué estamos haciendo y hacia dónde vamos”, enfatizó Milei al inicio de su discurso.

Durante su presentación, el jefe de Estado destacó lo que considera el mayor logro de su administración en materia social, al afirmar categóricamente: “Hemos sacado a 14 millones de la pobreza” .

Uno de los puntos más encendidos de la alocución presidencial estuvo dirigido a la cobertura periodística de la situación financiera del país. Milei calificó el escenario actual como "injusto" y marcó una profunda distancia entre los indicadores reales y la narrativa pública.

“Nunca en la historia argentina hubo un brecha tan grande en lo que pasa en la realidad económica y lo que dicen los medios de comunicación”, cuestionó el mandatario.

Posteriormente, el Presidente vinculó las recientes turbulencias financieras con maniobras de desestabilización política por parte de la oposición, situando el origen de las tensiones luego de un reciente test electoral: Milei denunció que, tras el triunfo oficialista en la elección de la Ciudad, sectores opositores “han intentado hacer un golpe de Estado”.

Javier Milei buscará desregular la Ley de Medios EFE

Según precisó, esta ofensiva se materializó en el Congreso de la Nación a través de 7 intentos de juicio político y la presentación de 40 proyectos de ley diseñados específicamente para intentar romper el superávit fiscal del Gobierno.

El impacto en el riesgo país, la actividad y los salarios

El líder de La Libertad Avanza detalló las consecuencias directas que, a su criterio, tuvieron estos ataques institucionales sobre la macroeconomía argentina, explicando el freno que experimentaron los indicadores en el último período.

Según el mandatario, las maniobras legislativas generaron desconfianza en los mercados, lo que provocó una salida masiva de los activos de los argentinos y una consecuente subida del riesgo país.

Esta caída en la valoración de los activos financieros locales tuvo un impacto de doble efecto en la economía real: el aparato productivo "se frenó en seco", desencadenando una desaceleración generalizada de la actividad económica y una consecuente caída de los salarios reales de los trabajadores. A pesar de este diagnóstico, Milei ratificó que el sendero descendente de la inflación sigue siendo la prioridad innegociable de su programa económico.

Menor inflación y el ataque a "la estrategia del miedo" de la izquierda

Mirando hacia el futuro de la macroeconomía, el jefe de Estado se mostró sumamente optimista respecto de los próximos meses y aseguró de forma tajante que "Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento", ratificando el rumbo de las reformas estructurales y la desregulación que lleva adelante su administración.

Para Milei, el principal obstáculo para que la sociedad perciba estas mejoras es la resistencia de los sectores opositores. En ese sentido, apuntó de manera directa contra las fuerzas progresistas y de izquierda, acusándolas de utilizar el terror psicológico como herramienta política: “La estrategia de la izquierda es recurrir al miedo. Un ejemplo de esto fue la campaña electoral”.

Para graficar su punto, el mandatario apeló a la ironía y recordó las acusaciones que recibió durante el proceso electoral respecto a un supuesto mercado ilegal de tejidos humanos: “Ejemplificó con las declaraciones de la venta de órganos: ¿ustedes pudieron comprar alguno?”, interpeló de forma retórica a los empresarios presentes en el auditorio.

De la pandemia al libre albedrío: "Que los argentinos sean arquitectos de su futuro"

En la misma línea de su crítica al manejo del pánico social, el Presidente trazó un paralelismo histórico con la crisis sanitaria global del coronavirus, señalando una supuesta complicidad entre el poder político de turno y los canales de información masivos.

Según Milei, la pandemia del Covid-19 fue otro escenario donde, "con la ayuda de los medios, elevaron el miedo" para justificar el avance del control estatal sobre las libertades individuales de la población.

Hacia el cierre de su discurso, el líder de La Libertad Avanza contrapuso ese modelo con la filosofía liberal de su programa de gobierno, afirmando que el objetivo final de su gestión es el retiro definitivo de las regulaciones públicas de la vida cotidiana. “Estamos permitiendo que los argentinos sean arquitectos de su futuro sin la intervención del Estado”, concluyó, cosechando los aplausos del círculo rojo empresarial.