Leandro Santoro no descartó la reelección de Milei en 2027: "Puede reelegir, no creo que esté terminado"

Leandro Santoro sorprendió al admitir que Javier Milei tiene chances concretas de obtener un segundo mandato, pese al escenario económico adverso. Lo hizo durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio en la pantalla de A24 , donde analizó el rumbo del Gobierno libertario y la potencia electoral del proyecto que encabeza el mandatario.

Consultado sobre si una nueva victoria del Presidente en las urnas era un hecho consumado o un escenario descartado, el legislador opositor evitó cualquier triunfalismo y reconoció la vigencia del oficialismo en el humor social.

"No, yo siento que puede reelegir. Yo no creo que esté terminado. Creo que las ideas que dieron origen a Milei todavía siguen teniendo apoyo popular", sostuvo Santoro.

A continuación, el dirigente apuntó contra la identidad ideológica de la actual administración y cuestionó la coherencia entre el discurso libertario y las decisiones concretas en materia económica.

"El anarcocapitalismo, esto no es un gobierno de derecha, le digo a la gente. No es un gobierno ni siquiera libertario, es una mezcla, es un Frankenstein. Porque cuando tienen que tocar el tipo de cambio, cuando tienen que pisar paritaria, ahí no hay libertad ni nada", lanzó.

"Es un experimento social que va a salir mal"

En la misma línea, Santoro definió a la gestión libertaria como una prueba de laboratorio aplicada sobre la sociedad argentina, y anticipó un final negativo para el ciclo iniciado en diciembre de 2023.

"Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de gente que está haciendo un experimento social. Que creo que honestamente esto va a salir mal", expresó el diputado.

Leandro Santoro junto a Luis Novaresio Captura de pantalla

Pese a su diagnóstico crítico, el legislador no esquivó la pregunta original y volvió a marcar que el oficialismo conserva margen político para retener el poder, aun en medio de un cuadro social complejo.

"Puede ocurrir que Milei tenga condiciones objetivas, a pesar de la crisis económica, de la pobreza, de la desocupación, de garantizar un nuevo periodo. La veo difícil, pero creo que es probable", cerró Santoro.