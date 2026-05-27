El Gobierno mantendrá los cupos gratuitos para personas con discapacidad en micros: "Lo absorberán los empresarios"

El Gobierno se reunió este miércoles con empresarios del transporte y resolvió que siga siendo gratuitos los cupos para personas con discapacidad en los micros de larga distancia.

La noticia se enmarca un día después de que el Ministerio de Economía definiera, mediante el Boletín Oficial, el fin del subsidio que permitía que los pasajes no tengan costo para quien tiene una discapacidad y su acompañante.

Se trata de un sistema limitado por cada unidad, pero que garantizaba un derecho para este sector de la población. Esa medida también alcanzaba a pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplantes y menores con diagnóstico oncológico.

Si bien ese recorte se sostendrá, el Ejecutivo le impuso a las compañías que sean ellos quienes solventen esos pasajes, sugiriéndoles que, si no tienen recursos suficientes, lo pueden afrontar con un aumento del valor del pasaje. Es decir que lo incorporen en el esquema de costos que termina definiendo el valor de ese ticket. Es un mercado desregulado, donde los precios lo disponen las mismas empresas “con libertad o sujetos a la competencia”.

Las personas con discapacidad representan un 5% de los usuarios que utilizan los micros de larga distancia. Algunas de esas empresas ya confirmaron que absorberán esa diferencia, mientras que otras elevarán su pasaje “en el momento que sea pertinente”, según pudo saber MDZ de acuerdo con fuentes de la actividad.

La Secretaría de Transporte aclaró que sancionarán a las empresas que no sostengan su cupo legal en cada una de sus unidades.

Cómo acceder a esos pasajes gratuitos

Las personas con discapacidad en la tienen derecho a acceder de manera gratuita a pasajes en micros de larga distancia gracias a un sistema regulado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El beneficio alcanza a los servicios nacionales e interprovinciales y está contemplado en los decretos 38/2004 y 118/2006. Pueden acceder quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, así como también personas trasplantadas que cuenten con la credencial del INCUCAI.

El esquema establece que las personas con discapacidad pueden viajar sin costo en servicios de larga distancia dentro del país. En aquellos casos en los que el certificado indique la necesidad de un acompañante, el beneficio también se extiende a esa persona.

El trámite puede realizarse tanto de manera online como presencial. El sistema más utilizado es la plataforma web de reservas de la CNRT, donde el usuario debe ingresar con su DNI y el número de CUD para seleccionar origen, destino y fecha del viaje. Una vez realizada la reserva, la empresa de transporte tiene la obligación de emitir el boleto y enviarlo por correo electrónico. El acceso al sistema oficial para gestionar los pasajes se realiza a través del sitio https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/.

La normativa establece que el pedido debe efectuarse al menos 48 horas antes de la salida del servicio. También existe la posibilidad de realizar el trámite en las boleterías de las terminales presentando el DNI y la documentación correspondiente.