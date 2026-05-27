Marcelo Pieralisi: "Los alumnos nos pidieron que nos presentemos a las elecciones"

"Los alumnos nos fueron a buscar como dos profesores que no tenemos pertenencia política- partidaria y que representamos el consenso", dice Marcelo Pieralisi a MDZ. Es el candidato a decano de Ciencias Económicas de la UNCuyo que se presenta junto a la profesora Andrea Dichiara como candidata a vice para las elecciones de este próximo 9 de junio.

Desde el espacio Primero Económicas aseguraron que la propuesta surgió a partir de una construcción colectiva y diversa, con participación de docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico, bajo la idea de priorizar el futuro institucional de la facultad por encima de las diferencias políticas.

Compite contra el actual decano, Miguel González Gaviola, quien busca la reelección y es del riñón de la rectora Esther Sánchez.

“Apuntamos a una facultad más abierta, actualizada y vinculada con toda su comunidad. Queremos una gestión basada en el diálogo y en la participación de quienes sostienen la vida universitaria todos los días”, sostuvo Pieralisi.

Los que más destaca de este proceso es que los alumnos formaron primero el frente. El alumnado es de distinta extracción política- independientes, Franja Morada, UPAU, entre otros- y que luego, convocaron a los dos profesores: a Pieralisi y Dichiara para que integraran la fórmula. "Es un proceso que se dio desde abajo sin estructuras de afuera de la facultad"

Entre los principales ejes de la plataforma priorizan la actualización de los planes de estudio, el fortalecimiento del vínculo con el sector productivo de Mendoza, el impulso a nuevas herramientas de innovación académica y una mayor integración de todos los claustros en la toma de decisiones.

En la misma línea, Andrea Dichiara remarcó que “la calidad de una gestión no pasa por responder a intereses partidarios, sino por trabajar pensando en el conjunto de la comunidad educativa”.

La diversidad del espacio que quiere ganar Ciencias Económicas

Desde la fórmula insisten en que la diversidad interna del espacio representa uno de sus principales valores. “La pluralidad no es solamente un discurso, sino una forma concreta de construir y gestionar. Es muy rico sentarse a conversar con gente que no piensa como uno, pero ahí está el valor, en entender que podemos resolver temas a pesar de tener diferencias en muchos asuntos", confió Pieralisi.

Además, aclaró que la lista brega por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. "Queremos universidades con recursos que nos corresponde, pero estamos dispuestos a rendir cuentas porque no tenemos nada que ocultar, es más, somos especialistas en eso", dijo.

Los comicios de la UNCuyo se realizarán el próximo 9 de junio y definirán autoridades en distintos niveles de la universidad: rector y vicerrector, decanos y vicedecanos, además de representantes para los consejos directivos y el Consejo Superior. Las nuevas autoridades asumirán sus funciones el 16 de agosto.