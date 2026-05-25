UNCuyo: la reforma que plantea Farrando para aumentar los sueldos con fondos propios

A Ismael Farrando le queda cómodo el rol de candidato a rector . Quiso serlo hace cuatro años y ahora lo logró a pedido de "un grupo de docentes que quieren que la academia tome protagonismo", asegura. Fue decano de Derecho, conoce la Universidad y lejos de consignas, propone algunos puntos concretos: como la posibilidad de aumentar los sueldos de los docentes con fondos propios de la UNCuyo, a través del monto que recibe de la entidad bancaria por cobrar los salarios y manejar el resto del presupuesto.

En esta Entrevista con MDZ, hace cuentas y sostiene que al menos a los "docentes auxiliares", es decir a los "jefes de trabajos prácticos" les puede abarcar su propuesta. Además, interpuso un recurso de amparo contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni por no ejecutar la Ley de Financiamiento Educativo. Habla también de otros asuntos que quiere cambiar si llega al cargo al que aspira, el 9 de junio próximo, cuando sean las elecciones. O 15 días después, en el balotaje.

-Tengo una trayectoria de gestión universitaria: dos veces que fui decano de la Facultad de Derecho y nosotros habíamos estado en un grupo que hace cuatro años fuimos precandidatos al rectorado.

-Lo recuerdo, estaba entre los cinco posibles.

-Exactamente. Finalmente fue Esther Sánchez, una mujer. Era muy importante el tener la segunda mujer rectora después de María Victoria Gómez de Erice. Estaban Gabriel Fidel, Claudia García, Fernanda Bernabé y yo así que estuvimos en ese contexto que valga la paradoja, que uno lo ve cuatro años después, antes que Esther declinara su postulación, éramos los mismos, que es para pensarlo.

Así que en base a eso se dio esta oportunidad, que, impulsado por un grupo de docentes, que me dijeron que era el momento de la academia y que tenía que protagonizar. No la academia como si viéramos a la sociedad desde una torre de marfil y miramos a la sociedad desde abajo, todo lo contrario. Sino que la docencia vuelva a darle a la Universidad una institucionalidad transversal de diálogo, de punto de encuentro. Lo que dicen los docentes es que hay despartidizar la universidad.

- Ustedes sienten que la política partidaria de afuera influye...

- Está atravesada por la famosa grieta. La política partidaria de una u otra forma directa o indirectamente ha ido influyendo en las universidades nacionales. Empezó en algún momento con la creación de universidades en el conurbano bonaerense y en distintas provincias también, de acuerdo con la partidización local. Aparecen estas influencias o pretendidas influencias en el sistema universitario, entonces yo venía advirtiendo de colegas docentes y nos planteamos por qué no recuperamos ese punto de institucionalización que tenía la universidad, que en algún momento se ha llevado bien y de la universidad para afuera es política partidaria y de la universidad para adentro es política universitaria.

-¿Cuál es el gran problema de la universidad, hoy?

-El gran problema que tiene la universidad en este momento son sus salarios. Docentes con muchos años de antigüedad, que tienen una jefatura de trabajo práctico, no la simple, sino la semi exclusiva, que le implica llevar 20 horas semanales de carrera horaria, están por debajo de la línea de pobreza. Es decir que tenemos salarios oficiales de gente que se formó, que se especializó. Siempre decimos que la universidad tiene el cerebro, tiene la inteligencia, tiene el conocimiento, la importancia del conocimiento, y están por debajo de la línea de pobreza.

Ismael Farrando, candidato a rector de la UNCuyo-6 Milagros Lostes - MDZ

-Incluso por debajo de las jubilaciones mínimas.

-Exactamente, entonces el gran desafío es volver a revalorizar al docente, que está en función del alumno, el estudiante, el fin primero y último de la universidad, pero si no tenemos buenos docentes, también preparados, que estén a tono con las nuevas tecnologías.

-¿De qué manera se puede resolver desde la Universidad?

-Como todo sistema universitario, el presupuesto se maneja a través de una institución bancaria. Eso se hace a través de una licitación. Las instituciones bancarias que manejan la nómina le reconocen un beneficio a la universidad por elegirla. Es decir que el banco le da una suma de dinero a la UNCuyo. Preventivamente, hasta que se ponga en ejercicio la Ley de Financiamiento universitario, de toda esa partida que entra de la entidad bancaria,podríamos otorgar de manera extraordinaria a los jefes de trabajos prácticos entre 180 mil pesos y 200 mil pesos. Sería una decisión política, una especie de "ayuda UNCuyo"que se podría otorgar usando la masa que entra de la entidad bancaria.

-Además, ustedes presentaron un amparo contra Adorni por el tema de la Ley de Financiamiento Universitario.

-Nosotros estudiamos el tema jurídico, porque está trabada la Ley de Financiamiento Universitario, y evidentemente el poder de decisión está concentrado en el Jefe de Gabinete, que él es por mandato Constitucional, desde 1994, con la Reforma, hay un artículo, que dice que es el responsable de la administración del país. La jefatura administrativa, que hablamos en Derecho Constitucional, no la tiene más el presidente. La tiene Adorni, el jefe de Gabinete.

El Poder Ejecutivo ha quedado como un responsable político, pero el jefe de la administración, es el ministro, el jefe coordinador y jefe de gabinete de ministros, el señor Adorni. Entonces, las partidas no las ha cambiado porque no ha querido. Fue una decisión política, debió hacerla, claramente.

Es más, él sigue haciendo cambios, hasta hace muy poco, en contra, porque nos han reducido 5.000 millones.

-El día antes de la marcha universitaria.

-La semana pasada, exacto, 5.000 millones. Así que, no es que desconozca sus facultades. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiarlo e interpusimos un recurso de amparo. De los jueces federales de Mendoza, los dos jueces son docentes, así que se excusaron. Esto fue a la Cámara Federal. Ayer ha habido un sorteo entre los jueces, el juez de San Rafael y el juez de San Luis, y le ha tocado al juez de San Rafael. Así que el juez de San Rafael es quien se ocupará del tema.

- ¿Cómo imagina, siendo rector, su relación con la oposición?

-Si soy rector, lo que yo he pensado es que al primer desayuno voy a invitar a los ex rectores Tucho Somoza, a Daniel Pizzi y a los otros compañeros de todas las fórmulas.

Que no es únicamente una foto, sino que es una intención. Se lo digo muy sinceramente. Yo tengo amigos en el ejercicio de mi profesión. Es decir, que hemos estado en distintas miradas respecto a la universidad y somos muy amigos. La gente espera que nos juntemos a pesar de las diferencias.