Cuáles son las nuevas carreras online de la UNCuyo que ya batieron récord de inscriptos

La Universidad Nacional de Cuyo volvió a apostar por la educación a distancia con las nuevas carreras virtuales de la Facultad de Ciencias Económicas. Las mismas despertaron interés en estudiantes de distintas provincias y ya acumulan más de 500 aspirantes e inscriptos.

Las propuestas que impulsaron este crecimiento son la Licenciatura en Logística y el nuevo Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones. Ambas se dictan completamente online y apuntan a estudiantes que buscan una formación flexible y compatible con el trabajo o la vida cotidiana.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas destacaron que este formato permitió ampliar el acceso universitario a personas que antes no podían cursar de manera presencial. Además, remarcaron que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país fue uno de los factores que más atrajo a los interesados.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo lanzó propuestas virtuales y ya acumula más de 500 aspirantes de distintas provincias.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones. La carrera cerró su primer período de preinscripciones con más de 400 aspirantes, una cifra que marcó un fuerte impacto para una propuesta recientemente incorporada a la oferta académica.

El ciclo está orientado a personas con titulaciones intermedias vinculadas a las ciencias económicas. La idea es brindar herramientas para liderar procesos de transformación tecnológica dentro de organizaciones públicas, privadas y también del tercer sector.

El crecimiento de esta propuesta también refleja una demanda cada vez más marcada por carreras vinculadas a la innovación y la gestión digital. En un contexto donde muchas profesiones atraviesan cambios tecnológicos acelerados, la formación específica aparece como una necesidad concreta para quienes ya están insertos en el mundo laboral.

Logística a distancia y alcance nacional

La Licenciatura en Logística también mostró números positivos desde su implementación virtual en 2026. Actualmente cuenta con 30 estudiantes inscriptos en modalidad a distancia, que se suman a los más de 100 alumnos que ya cursan de manera presencial.

La carrera amplió las posibilidades de acceso para estudiantes de diferentes regiones del país y consolidó la apuesta de la UNCuyo por modelos de cursado más flexibles. Con estas cifras, la universidad mendocina refuerza una tendencia que gana cada vez más terreno: la formación universitaria online como alternativa real para miles de personas.