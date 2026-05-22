Seguridad laboral bajo la lupa tras la tragedia petrolera en Malargüe

La explosión de un camión cisterna ocurrida este miércoles en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad laboral . En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM, MDZ Radio, Matías Aciar, responsable de la Comisión Fundadora del Colegio de Seguridad e Higiene, advirtió sobre fallas vinculadas al control y la prevención.

22-05-2026 - MC - MATÍAS ACIAR- RESPONSABLE DE LA COMISIÓN FUNDADORA DEL COLEGIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE MENDOZA - Explosión en Malargüe

Aciar explicó que “la industria petrolera como la minera son todas industrias que claramente tienen estándares superiores” y remarcó que “toda la legislación que se aplica a los procedimientos, controles y servicios que se brindan dentro de estos ámbitos son estándares superiores”. Sin embargo, consideró que este tipo de tragedias suelen estar relacionadas con “exceso de confianza”.

“El exceso de confianza de andar con el cigarrillo, los gases residuos que quedan en el tanque, que no haya tenido mantenimiento preventivo adecuado del vehículo, un cambio de turno, tienen un montón de variables”, afirmó. En ese sentido, aclaró que los accidentes laborales “son multicausales” y que la investigación deberá determinar qué ocurrió en el caso de Malargüe.

Durante la entrevista, Aciar señaló que este tipo de hechos “no son casos aislados” y pidió no naturalizar las muertes laborales. Destacó también que no alcanza con intentar disminuir un número “como si murieran dos palomas. ¡No! Son tres personas”, expresó.

También aseguró que en Argentina “mínimo tenés cuatro muertos diarios” por accidentes laborales y sostuvo que es necesario “hacer foco” especialmente “a la llegada o a la retirada de cualquier proyecto”, porque “ahí es donde vos tenés que hacer más el control”. En lo que va de mayo ya hay cinco fallecidos.

Consultado sobre las causas estructurales detrás de este tipo de episodios, apuntó contra la falta de controles estatales y de inversión en prevención. “Lo que está pasando no es ni más ni menos que la falta del control o del interés político de los organismos que tienen la posibilidad de hacer la limpieza y mejorar esto o poner sanciones mayores a la gente que no cumpla con la prevención”, afirmó.

A su vez, indicó que “si vos le tocás el bolsillo al empresario, claramente van a invertir en prevención”, aunque reconoció que “estas industrias que tienen renombre invierten muchísimo en prevención”.

Críticas al sistema de control y a la desvalorización profesional

Aciar también se refirió al rol de los profesionales de higiene y seguridad y aseguró que el sector está “muy desvalorizado” en Argentina y cuestionó que muchas empresas “contratan algo para cumplir” en lugar de invertir realmente en prevención.

“Las bases de la ley de higiene y seguridad es tener una integridad psicofísica de las personas todo el día a salvo”, sostuvo. Además, remarcó que “si uno no hace algo que sea medible, trazable, si no conoce los procesos, es imposible abordar esas temáticas”.

Finalmente, responsabilizó al Estado por los controles y aseguró que “son socios solidarios por acción u omisión de lo que pasa en cada accidente laboral”. “Si vos no controlás y no tenés gente capacitada, cobrando bien, vos tenés que darle herramientas y honorarios correspondientes para que hagan bien sus tareas. Hoy no está pasando eso desde nuestro punto de vista”, concluyó.