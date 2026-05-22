La ola polar disparó el consumo de gas y casi 150 empresas se quedaron sin suministro

La llegada anticipada de una ola polar provocó un fuerte aumento en el consumo de gas natural y obligó a aplicar cortes de suministro a casi 150 empresas y estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC), principalmente en la provincia de Córdoba.

Las restricciones afectan especialmente a industrias y expendios que cuentan con contratos interrumpibles, una modalidad que contempla la suspensión del servicio cuando la demanda prioritaria —hogares, escuelas, hospitales y clubes— requiere mayor abastecimiento.

Según se informó, unas 130 fábricas cordobesas y estaciones de GNC ya sufrieron interrupciones en el suministro en medio de un mayo marcado por temperaturas inusualmente bajas. En Córdoba capital, las mínimas llegaron a los 3 grados y el consumo residencial se disparó.

Desde la distribuidora Ecogas señalaron que la demanda en el área de Distribuidora de Gas del Centro podría superar los 5,7 millones de metros cúbicos diarios durante el fin de semana.

La situación generó preocupación en el sector industrial. La Unión Industrial de Córdoba cuestionó el escenario de incertidumbre energética y advirtió sobre el impacto económico de las restricciones.

“La industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”, señalaron desde la entidad empresaria.

El conflicto también volvió a poner en debate la política energética nacional y la provisión de gas importado para afrontar el invierno. Desde el sector industrial remarcan que en mayo ingresaron apenas dos cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), mientras que para junio se esperan otros nueve buques destinados a reforzar el sistema.

Sin embargo, el costo del combustible importado genera preocupación entre las empresas. Las industrias deberán pagar alrededor de 21,50 dólares por millón de BTU por el gas licuado, sin subsidios estatales para amortiguar el incremento.

Expectativas para junio

Desde el Gobierno nacional defendieron el esquema actual de importaciones administradas por privados. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que “el sector privado es mucho más eficiente y está en juego su dinero”.

No es la primera vez en el año que el sistema energético enfrenta restricciones. A fines de abril ya se habían registrado cortes preventivos por problemas de abastecimiento y alta demanda.

Ahora, las expectativas están puestas en junio, cuando el ingreso más frecuente de barcos de GNL —uno cada tres días al puerto de Escobar— podría aliviar la presión sobre el sistema. No obstante, especialistas advierten que la normalización dependerá también de la intensidad y duración del frío durante el invierno.