Zona Fría y el duro golpe al bolsillo que podrían sufrir los usuarios de gas

El abogado y exdiputado nacional José Luis Ramón advirtió que, si se elimina el régimen de Zona Fría , los hogares mendocinos pagarían hasta un 43% más por el gas, mientras que los usuarios con descuentos del 50% comenzarían a abonar el doble de lo que pagan actualmente.

En una entrevista con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Ramón -uno de los impulsores de la Ley de Zona Fría- aseguró que el beneficio “no es un subsidio”, sino “un fondo común” financiado por todos los usuarios del país para compensar las diferencias climáticas entre regiones.

18-05-2026 - MC - JOSÉ LUIS RAMOÓN - ABOGADO Y EX DIPUTADO NACIONAL - Autor de la Ley Zona Fría en Mendoza

Ramón remarcó que el régimen “no es un subsidio”, sino “un fondo común, en el que todos los usuarios de la Argentina le aportamos un pequeño porcentaje de la boleta”. Según explicó, ese mecanismo busca “equilibrar la tremenda desigualdad climática que hay entre los que viven en la zona norte de Buenos Aires, donde el invierno dura solamente un mes, y en la Zona Fría, que dura tres meses”.

“Es un fideicomiso, es una ley que equilibra la desigualdad, la tremenda desigualdad federal que hay en nuestra Argentina”, sostuvo. Además, afirmó que el fondo “es superavitario” y cuestionó los intentos oficiales de modificarlo: “Este es el cuarto intento de Javier Milei desde que asumió, de meterle mano al fondo”.

“Los mendocinos pagarían mucho más”

Durante la entrevista, Ramón detalló que el esquema actual permite que “todos los mendocinos usuarios pagamos el 30% menos, tengas guita o no tengas guita”. A eso se suma una reducción mayor para sectores vulnerables: “Aquellos que tienen vulnerabilidad económica, personas jubiladas, con ingresos mínimos, pagan el 50% menos”.

En ese sentido, alertó sobre el impacto que tendría la eliminación del régimen. “La mayoría cree que es un subsidio”, señaló, y sostuvo que si se quita el beneficio “ese dinero lo vas a seguir pagando, va a ir a parar a la caja del Estado”.

El exlegislador también recordó cómo Mendoza logró incorporarse al régimen de Zona Fría. Explicó que se realizaron “dos estudios científicos” y destacó el trabajo del investigador del Conicet Federico Norte, quien aportó un informe técnico para demostrar que “el clima de Mendoza, de toda la provincia de Mendoza, es igual al de La Pampa”.

Ramón remarcó además que el sistema no depende de aportes estatales: “Con el aporte del 4% del valor de la factura de cada usuario de la Argentina, se podía conformar el comienzo sin necesidad de que el Estado de la Nación tuviera que aportar la guita”.

Críticas al Gobierno y llamado a defender la ley

El abogado vinculó el nuevo intento de modificación a una decisión política e ideológica. “Desde el punto de vista económico, no es un subsidio, es un fondo fiduciario, no tiene aporte del Estado nacional, lo pagamos los consumidores”, insistió.

También cuestionó el rol del Gobierno provincial y nacional: “Lo que está haciendo Luis Caputo y el presidente, y con el apoyo del gobernador Cornejo, es meter mano a un fondo que no es de los funcionarios del gobierno”.

Finalmente, llamó a defender el régimen de Zona Fría ante cualquier intento de derogación. “No hay que entregarse”, expresó, y agregó: “Hay que pelearlo. Y si la sancionan, hay que ponerse la frazada al hombro, salir a la calle y poner el pecho a esto que es una cosa grosa que se logró para Mendoza”.