Zona fría: avanzó el proyecto del Gobierno que deja sin subsidio al gas a 1,6 millones de hogares

El Gobierno consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de "zona fría". El acuerdo se selló durante el plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda.

El libertario Facundo Correa Llano comunicó que se reunieron 46 firmas, con apoyo de LLA, Innovación Federal, PRO y MID, y disidencias parciales de la UCR, Producción y Trabajo e Independencia.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó que 1.600.000 usuarios dejarán de percibir el subsidio, mientras que 1.800.000 hogares inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) lo conservarán con una rebaja "superior al 75%" en invierno.

A ese universo se suman familias con ingresos de hasta tres canastas básicas (4,3 millones de pesos), titulares del CUD, excombatientes de Malvinas e inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. En total, el Gobierno calcula una cobertura de 9 millones de personas.

A partir de la nueva normativa, el subsidio se aplicará sobre el metro cúbico efectivamente consumido y dejará de recaer sobre el cargo fijo de distribución. Tettamanti también defendió que el proyecto otorgue al Poder Ejecutivo margen para ajustar el porcentaje del descuento.

El argumento oficial es que, si el precio mayorista del gas retrocede, no tendría sentido sostener una rebaja tan elevada.

Otro eje del debate giró en torno al financiamiento del régimen. La alícuota del 7,5% que se cobra en cada factura desde la sanción de la ley en 2021 ya no alcanza para cubrir el costo de la política, según la funcionaria.

De no avanzar la reforma, advirtió, ese recargo debería trepar al 11,5% para sostener el esquema actual.

El oficialismo proyecta llevar la iniciativa al recinto el próximo 20 de mayo, junto a la ley Hojarasca y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El dictamen firmado hoy fortalece la posición del Gobierno, aunque las disidencias parciales abren la puerta a negociaciones sobre el texto final.