RIGI: el Gobierno aprobó la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por una inversión de US$550 millones

El oficialismo aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno a cargo de Transportadora de Gas del Sur.

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

La obra, que estará operativa antes del invierno de 2027, contará con una inversión de US$550 millones. A su vez, permitirá incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en el anillo de Buenos Aires.

"La inversión marca un cambio de paradigma: después de más de 20 años, el sector privado vuelve a financiar, construir y vender capacidad de transporte de gas entre privados, sin intervención del Estado", señalaron desde el Ministerio de Economía.

Los dólares que ingresaron al RIGI Según cifras oficiales, el monto neto del flujo de divisas del RIGI ascendió a US$762 millones hacia finales de marzo de 2026, a partir de un ingreso bruto de US$1.205 millones y salidas por US$452 millones.