El Gobierno aprobó un nuevo proyecto minero dentro del RIGI: el plan "Diablillos" invertirá US$764 millones

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto minero dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ). Se trata de la empresa AbraSilver, que con su plan "Diablillos" invertirá US$764 millones para una nueva mina de oro y plata ubicada entre las provincias de Salta y Catamarca.

La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 562/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

"El proyecto generará 2013 empleos directos e indirectos y tendrá un potencial exportador estimado en US$417 millones en el sector de la minería de oro y plata", señalaron desde el Palacio de Hacienda.

Cuántos dólares ingresaron por el RIGI

Según cifras oficiales, el monto neto del flujo de divisas del RIGI ascendió a US$762 millones hacia finales de marzo de 2026, a partir de un ingreso bruto de US$1.205 millones y salidas por US$452 millones.

Los datos fueron presentados durante una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores en Washington.