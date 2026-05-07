Milei anunció que enviará al Congreso un "súper RIGI" para "sectores que nunca han existido en Argentina"

El presidente Javier Milei comunicó que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para atraer nuevas inversiones.

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley denominada "Súper RIGI". Será para para atraer nuevas inversiones de "sectores que nunca han existido en Argentina".

"Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", expresó Milei en sus redes sociales.

Y agregó: "De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

RIGI actual Hasta el momento hay 35 proyectos inscriptos al RIGI, por alrededor de US$95.000 millones. De los cuales se aprobaron 13 por cerca de US$27.000 millones.