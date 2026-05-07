La Corte Suprema rechazó el pedido de per saltum del Gobierno por la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de “per saltum” impulsado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de forma inmediata en la causa que discute la constitucionalidad de la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei .

El recurso había sido presentado por la Procuración del Tesoro luego de que la Justicia laboral suspendiera la aplicación de más de 80 artículos de la Ley 27.802 tras un planteo realizado por la CGT. El Gobierno sostuvo que existía una situación de “gravedad institucional” y reclamó que la Corte resolviera de manera urgente la disputa para restablecer la vigencia plena de la norma.