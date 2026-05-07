El contratista de Manuel Adorni cruzó a Javier Milei por tratarlo de "militante K": "Aposté por un país distinto"

Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni que declaró los pagos sin factura del jefe de Gabinete, apareció en redes sociales y le envió un duro tuit al presidente.

Matías Tabar, el contratista que reveló haber cobrado por las reformas en la casa de country de Manuel Adorni en dólares, en efectivo y sin factura.

En medio del escándalo judicial que destapó por las reformas que hizo en la casa de country de Manuel Adorni, Matías Tabar apareció en redes sociales. Allí habló luego de que Javier Milei lo tratara de "militante K", y salió a responderle.

En su cuenta de X, el contratista expresó: "Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad". En ese sentido, reveló que acompañó la gestión de Mauricio Macri y La Libertad Avanza, por lo que se mostró en desacuerdo con que el mandatario lo catalogara de "militante K y de prontuario dudoso". "¡Viva la Patria!", sentenció.

image

La dura crítica de Javier Milei al contratista de Manuel Adorni La noche anterior al tuit de Matías Tabar, el presidente dio una entrevista telefónica por LN+ donde no solo ratificó a su jefe de Gabinete, sino que desacreditó lo declarado por el contratista al afirmar que Adorni es "inocente" y que tiene "los números en orden". Tras esto, cuestionó que le den "entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario".