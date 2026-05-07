En medio de la polémica, la esposa de Manuel Adorni rompió el silencio con un enigmático mensaje

Bettina Angeletti , la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni , rompió el silencio en medio del escándalo que atraviesa junto al jefe de gabinete e hizo un sorpresivo posteo en su cuenta de la red social Instagram.

En una historia de Instagram señaló que “para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, a la vez que añadió: “No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”.

La publicación se realizó después que se conocieran imágenes de las refacciones que Matías Tabar llevó a cabo en la casa que el funcionario tiene Exaltación de la Cruz.

Uno de los posteos de la esposa de Adorni

Uno de los posteos de la esposa de Adorni

En tanto, la esposa de Adorni, indicó, además: “Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

“Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo. Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, culminó Angeletti.

Cómo sigue la agenda de Adorni en medio del escándalo

Tras la explosiva declaración de Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei dijo que Manuel Adorni adelantará su declaración jurada ya que “tiene todos los papeles” para respaldar su situación patrimonial. Sin embargo, el entorno del jefe de gabinete afirma que recién se presentará formalmente en 20 a 25 días, según pudo saber MDZ.

El ministro coordinador mantiene contacto diario con su abogado y otros especialistas para poder presentar lo antes posible la documentación que permita despejar las acusaciones hacía él por enriquecimiento ilícito.

Lo hace mientras se refugia en su despacho y evita mostrarse con periodistas e incluso algunos miembros del Gobierno. Adorni no fue incluido por Karina Milei en su viaje de este jueves a San Juan, con motivo de la Expo Minera, donde sí estará el ministro del Interior, Diego Santilli. Estarán inversores y un grupo nutrido de gobernadores.

Sin embargo, está previsto que expanelista encabece con Milei una reunión de gabinete este viernes, además de participar de un acto en una planta automotriz previo al encuentro con sus pares de Gobierno.