Quién es Matías Tabar, el contratista que le hizo las refacciones a Manuel Adorni, y cuál es su ideología política

Matías Tabar , el contratista que declaró haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por refacciones en la casa sin declarar de Manuel Adorni , construyó en paralelo un perfil digital en oposición frontal al kirchnerismo y críticas sin matices al sindicalismo.

En sus publicaciones, Tabar no se limita a compartir memes livianos. Apunta directo al kirchnerismo y cuestiona la inflación del gobierno anterior con posteos en los que aparecen Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en una especie de resumen visual de todo lo que salió mal.

La agenda sigue con referencias a causas de corrupción y menciones al empresario condenado por corrupción cercano a los Kirchner Lázaro Báez, en línea con ese tono de denuncia permanente que mezcla política, economía y enojo ciudadano.

Baradel posteo Tabar Matías Tabar apuntó contra el sindicalista Roberto Baradel. Facebook

Pero el arquitecto no se queda ahí. También apuntó contra el sindicalismo. En sus redes aparecen críticas a dirigentes como Roberto Baradel, lo que completa un combo bastante clásico: kirchnerismo, corrupción y gremios, todo en el mismo timeline.

El perfil se completa con otra faceta, más relajada: fotos de carreras de resistencia, ciclismo y actividades con cuatriciclos. Una especie de equilibrio entre el contratista que factura obras y el usuario que milita ideas —aunque ahora, involuntariamente, sus posteos también funcionan como archivo de contexto en una causa judicial.