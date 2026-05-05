Las nuevas pruebas que aportó la denunciante de D'Agostino para desacreditar a un testigo

La causa judicial por la denuncia de abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino , avanza con declaraciones de testigos. En ese marco, la defensa de la mujer que denunció al funcionario aportó nuevas pruebas para desacreditar la declaración testimonial que realizó este lunes su ex cónyuge y padre de su hijo, quien la habría acusado de ser una persona “violenta”.

La fiscal de violencia de género Bottini, supervisada por el fiscal en jefe, Alejandro Iturbide, tomó la decisión de imputar días atrás a D’ Agostino por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de guerra. Sin embargo, por el momento la magistrada no avanzó sobre las acusaciones de abuso sexual con acceso carnal y lesiones que realizó la ex pareja del ex funcionario provincial.

Este lunes prestó declaración en el marco de la investigación judicial el ex cónyuge y padre del hijo de la mujer que denunció a D’ Agostino. El testimonio del hombre que reside actualmente en Entre Ríos fue requerido por los abogados defensores del denunciado.

Este testigo declaró este lunes a través de videoconferencia que tanto él como su hijo sufrieron violencia por parte de la denunciante y detalló antecedentes de situaciones violentas que vivieron como pareja.

Sin embargo, la defensa de la mujer presentó una serie de pruebas este martes para desacreditar esas declaraciones y acusó al padre de su hijo de incurrir en un presunto “falso testimonio”.

María Elena Quintero, abogada de la denunciante, aportó como pruebas los expedientes judiciales de una serie de causas que involucran a la mujer con su ex cónyuge y padre de su hijo.

Según la defensa, esta prueba aportada “acredita la falsedad de afirmaciones medulares del testigo; demuestra el patrón de conducta del deponente; ilustra sobre la enemistad manifiesta y el interés directo en el resultado del proceso; y refuerza la verosimilitud del relato de la víctima”.

Nuevas pruebas para desacreditar al testigo

La prueba ofrecida por la defensa de la ex pareja de D’Agostino busca contrastar antecedentes objetivos y constancias judiciales para poner de manifiesto supuestas “contradicciones, omisiones intencionales y discordancias objetivas” de su anterior pareja y padre de su hijo quien declaró como testigo. Asimismo, apunta que a partir de esas contradicciones podría haber incurrido un “presunto falso testimonio”.

El ex cónyuge de la denunciante fue ofrecido como testigo por la defensa de D’ Agostino como prueba propia para acreditar a través de su declaración que la mujer habría incurrido en un relato falso y señalar que utilizó perfiles falsos en redes sociales para “escrachar” a diferentes personas.

elena quinteros abogada caso marcelo d'agostino viuolencia de género-5 Elena Quintero, abogada de la mujer que denunció a Marcelo D' Agostino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Asimismo, la defensa buscó demostrar un patrón de conducta que “cuando se siente despechada, desairada o rechazada realiza agresiones de esta naturaleza con fines de venganza y gananciales”.

Indicó que el testigo realizó aseveraciones contrarias a la verdad y dio respuestas evasivas y acomodaticias y realizó omisiones deliberadas, alegando que existe un “manifiesto interés personal en el resultado del proceso y de una enemistad probada y multi documentada con la víctima”

Según la defensa de la mujer, el testigo intentó construir, a lo largo de toda su declaración, la imagen de la víctima como una mujer “violenta”, “de carácter sanguíneo”, “agresiva”, “que rompía puertas, platos y vasos”, “que manoteaba el volante”, etc., y, simultáneamente, presentó de sí mismo la imagen de una víctima pasiva.

“Esa construcción es objetivamente falsa y queda desvirtuada por las constancias judiciales incorporadas”, expresó la abogada de la denunciante en el marco de la causa y acompañó con nuevas pruebas.

Se trata de expedientes judiciales ante Juzgados de Familia por agresiones contra ella de su ex cónyuge y una medida de prohibición de acercamiento, además de otros expedientes judiciales que los involucran y no fueron referenciados en su declaración testimonial.

“El deliberado silencio sobre estas circunstancias, que el testigo conoce de modo personal y directo, constituye reticencia maliciosa subsumible en el art. 275 CP (falso testimonio) en su modalidad de “callar la verdad, en todo o en parte…”, resalta la presentación.

Agrega también que “la selectividad mnemónica, esto es precisión sobre hechos lesivos a la víctima, amnesia sobre hechos comprometedores para su propia posición, no es producto del azar; es indicio vehemente de testimonio acomodado y dirigido”. Al mismo tiempo que resaltó que “la incoherencia es manifiesta” ya que “ningún padre que sostiene auténticamente que la madre es violenta deja a su hijo, durante diecisiete años, conviviendo con ella”.