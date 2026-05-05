El "festejo" de Bodegas de Argentina tras el golpe a Coviar y un nuevo pedido a Nación

El sector vitivinícola a nivel nacional discute y analiza la decisión del Gobierno Nacional de eliminar a través de una resolución en el Boletín Oficial la obligatoriedad de los aportes económicos obligatorios de parte de productores y bodegueros que desde el 2004 se realizan para contribuir al Plan Estratégico Vitivinicola 2020 (PEVI) gestionado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Bodegas de Argentina, uno de los organismos que está enfrentado a la Coviar desde hace años, celebró la medida de la gestión de Javier Milei al expresar que se trata de un "paso histórico" hacia la "competitividad" de la industria vitivinícola.

Para Bodegas de Argentina, la medida abre un "nuevo paradigma para la industria" y el inicio de "una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial".

"El fin de la intermediación coactiva de la COVIAR no significa el fin de la planificación estratégica, sino el comienzo de una gestión más eficiente, liderada por el sector privado y en coordinación directa con los organismos técnicos competentes", expresaron.

El pedido de Bodegas de Argentina a la Nación

Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, reconoció "las decisiones del Gobierno orientadas a simplificar la industria, reducir burocracia y mejorar competitividad. Además, es muy positivo dejar sin efecto los esquemas basados en aportes obligatorios que históricamente bodegas de Argentina estuvo en contra y por los que abandonó COVIAR, además de exigir reglas claras y transparencia en la gobernanza de la institución".

patricia ortiz bodegas de argentina (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

También dijo que se reafirma "una posición sobre la libertad empresarial de Bodegas de Argentina sin inducir decisiones individuales de las bodegas".

No obstante, sumó la necesidad de "avanzar en la derogación del acuerdo Mendoza-San Juan".

Para BdA, la Resolución 55/2026 "pone orden a una situación administrativa que se encontraba vencida de hecho. Es un acto de justicia para los productores que durante años sostuvieron una estructura que perdió su foco. Ahora, el desafío es potenciar exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas obligatorias que restaban competitividad".