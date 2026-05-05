El "festejo" de Bodegas de Argentina tras el golpe a Coviar y un nuevo pedido a Nación
El organismo, enfrentado históricamente a la Coviar, aseguró que se abre camino a un "nuevo paradigma" con mayor libertad y competencia.
El sector vitivinícola a nivel nacional discute y analiza la decisión del Gobierno Nacional de eliminar a través de una resolución en el Boletín Oficial la obligatoriedad de los aportes económicos obligatorios de parte de productores y bodegueros que desde el 2004 se realizan para contribuir al Plan Estratégico Vitivinicola 2020 (PEVI) gestionado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Bodegas de Argentina, uno de los organismos que está enfrentado a la Coviar desde hace años, celebró la medida de la gestión de Javier Milei al expresar que se trata de un "paso histórico" hacia la "competitividad" de la industria vitivinícola.
Los puntos que valoró Bodegas de Argentina tras la resolución contra Coviar
La cámara empresarial planteó además algunos puntos fundamentales de la resolución que apoyan:
- Finalización inmediata de aportes: De acuerdo al Articulo 6°, se establece el fin de todas las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849. Esto implica un alivio financiero directo y urgente para todas los bodegas del país, eliminando una carga que ya no encontraba sustento en metas estratégicas vigentes.
- Cese de recaudación por parte del INV: El Articulo 7" instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a dejar de recaudar dichas contribuciones a partir de hoy, lo cual garantiza que los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos para fomentar la inversión y la competitividad.
- Transparencia y rendición de cuentas: Bodegas de Argentina valora el requerimiento del Gobierno (Articulo 4") para que la COVIAR presente, en un plazo de tres meses, un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de objetivos. La transparencia en el manejo de fondos públicos y privados es un pilar irrenunciable para nuestra cámara.
- Destino de recursos remanentes: La resolución dispone que los fondos no utilizados se incorporen al patrimonio del INV, asegurando que los recursos del sector vuelvan a una institución técnica y de control de larga trayectoria en el país.
Para Bodegas de Argentina, la medida abre un "nuevo paradigma para la industria" y el inicio de "una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial".
"El fin de la intermediación coactiva de la COVIAR no significa el fin de la planificación estratégica, sino el comienzo de una gestión más eficiente, liderada por el sector privado y en coordinación directa con los organismos técnicos competentes", expresaron.
El pedido de Bodegas de Argentina a la Nación
Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, reconoció "las decisiones del Gobierno orientadas a simplificar la industria, reducir burocracia y mejorar competitividad. Además, es muy positivo dejar sin efecto los esquemas basados en aportes obligatorios que históricamente bodegas de Argentina estuvo en contra y por los que abandonó COVIAR, además de exigir reglas claras y transparencia en la gobernanza de la institución".
También dijo que se reafirma "una posición sobre la libertad empresarial de Bodegas de Argentina sin inducir decisiones individuales de las bodegas".
No obstante, sumó la necesidad de "avanzar en la derogación del acuerdo Mendoza-San Juan".
Para BdA, la Resolución 55/2026 "pone orden a una situación administrativa que se encontraba vencida de hecho. Es un acto de justicia para los productores que durante años sostuvieron una estructura que perdió su foco. Ahora, el desafío es potenciar exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas obligatorias que restaban competitividad".