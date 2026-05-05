El entorno de Manuel Adorni dice que él le pagó al contratista con una supuesta herencia y dinero de la esposa

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , pagó las refacciones en su casa en Indio Cuá con la herencia recibida de su padre y dinero que contaba su esposa Bettina Angeletti. Así lo afirmaron este martes a MDZ fuentes inobjetables cercanas al exvocero.

"Manuel va a demostrar que lo pagó con fondos provenientes de la herencia familiar y que también su mujer tenía recursos para efectuar esos pagos al contratista", señalaron desde el entorno del funcionario.

En el círculo íntimo del expanelista repiten que "el monto que se pagó es mucho menor" a lo que declaró ayer en tribunales Matías Tabar , el arquitecto que organizó las obras en la casa de country de Adorni en Exaltación de la Cruz, quien aseguró que cobró 245 mil dólares por el total de los trabajos.

“Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca su casa sabe que no vale ese dinero ”, sostuvieron este lunes cuando se les preguntó.

A su vez, recalcaron que “probablemente se envíe a hacer una inspección ocular”. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, aclararon.

Acto seguido, advirtieron que “en caso de que no corresponda su declaración, se harán las denuncias correspondientes” contra Tabar, aludiendo a un presunto falso testimonio por lo expuesto ayer en Comodoro Py.

Cuál es la herencia que recibió Adorni

El ministro coordinador puso en venta hace pocas semanas un departamento ubicado en La Plata. El inmueble está situado sobre la calle 48, entre 6 y 7, y tiene un valor publicado de 95.000 dólares.

El departamento en cuestión es un tres ambientes ubicado en el cuarto piso, con disposición al frente. Según la descripción de la inmobiliaria, pese a tratarse de una construcción con unos 50 años de antigüedad, “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.

La unidad cuenta con 98 metros cuadrados cubiertos, tres dormitorios y un baño principal completo con bañera e hidromasaje, además de dos toilettes adicionales, uno de ellos con ducha.

En su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que accedió a este inmueble en junio de 2016 a través de una “donación”, presuntamente como herencia familiar, y declaró ser titular del 100% de la propiedad.

El tweet de Manuel Adorni sobre su herencia El tweet de Manuel Adorni sobre su herencia

A su vez, según una investigación de El Destape, Adorni posee otra herencia. Un terreno declarado como “baldío”, de 690 metros cuadrados, en el partido bonaerense de Daireaux y que pertenecía a su abuela paterna, Carmen Florencia Ochoa de Adorni. "En portales de ventas de inmuebles un terreno de 600 metros cuadrados en Daireaux figura a 48.000 dólares. En Mercado Libre por un lote de 2.500 metros cuadrados en el mismo partido también piden 37.000 dólares", se indicó en esa publicación.

En una publicación en X realizada en octubre de 2018, Adorni había escrito: "En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo".