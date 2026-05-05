Los gastos de Manuel Adorni investigados por la Justicia superan los US$600.000 entre propiedades, refacciones y viajes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en la que la Justicia revisa con lupa el origen de los fondos que utilizó para comprar y refaccionar dos propiedades, financiar viajes al exterior y afrontar deudas con particulares. Acá, el mapa completo de los números que están bajo análisis.

La propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, es el corazón de la investigación. Se trata de una casa de 400 metros cuadrados que Adorni había omitido declarar inicialmente ante la Oficina Anticorrupción y que recién después incorporó a su patrimonio.

Los números vinculados a esta propiedad son los siguientes:

El monto de las refacciones es el más sensible. Surge de la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia, quien aseguró haber recibido ese dinero en efectivo y de manera directa, sin emisión de factura. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, pileta, cascada en el jardín, muebles de cocina y artefactos de baño.

Desde el entorno de Adorni rechazan la cifra y anticiparon que pedirán una pericia para determinar el valor real de las obras.

Caballito: el departamento en la Ciudad

La segunda propiedad bajo análisis es un departamento en el barrio porteño de Caballito. En este caso, el monto vinculado a la operación es de 30.000 dólares destinados a la compra. Esta cifra también forma parte del cuadro patrimonial que la Justicia analiza para determinar si los ingresos declarados del funcionario alcanzan para justificar el conjunto de erogaciones.

Viajes al exterior: cuánto se gastó

Otro de los frentes que mira la investigación es el de los viajes internacionales. Según los datos que circulan en el expediente, los gastos en pasajes y alojamiento se reparten así:

Pasajes a Aruba: 5.800 dólares

5.800 dólares Pasajes Nueva York-Ezeiza: 5.140 dólares

5.140 dólares Punta del Este: 4.800 dólares

4.800 dólares Hotelería: 8.900 dólares

En total, los gastos vinculados a viajes superan los 24.600 dólares, según los registros que constan en la causa.

Deudas: el otro capítulo bajo la lupa

Más allá de las compras y los viajes, la investigación también pone atención sobre las deudas que el funcionario habría asumido con distintas partes. El listado incluye:

70.000 dólares vinculados a la operación de Indio Cuá

vinculados a la operación de Indio Cuá 200.000 dólares vinculados al departamento de Caballito

vinculados al departamento de Caballito 65.000 dólares adeudados a Pablo Feijoo

La suma de estos compromisos pendientes alcanza los 335.000 dólares, una cifra que la Justicia cruza con los ingresos declarados por Adorni para evaluar si existe correspondencia entre patrimonio, gastos y obligaciones.

El cuadro completo

Si se suman las erogaciones en propiedades, refacciones, viajes y deudas pendientes, el conjunto de movimientos económicos que analiza la Justicia se ubica por encima de los 600.000 dólares.

Es ese número, junto con la falta de declaración inicial de la casa de Indio Cuá y la modalidad de pago en efectivo de las refacciones, lo que sostiene la sospecha de enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete.

El expediente sigue su curso en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, mientras la defensa del funcionario anticipa que pedirá pericias para discutir, sobre todo, el valor real de los trabajos realizados en la casa del country.