Con el traje de candidato, Axel Kicillof llega a Córdoba pero sigue lejos de la foto con Martín Llaryora

El gobernador Axel Kicillof llega a Córdoba el viernes que viene para participar de una serie de actividades institucionales. Pero también para tener una primera aproximación en uno de los terrenos más hostiles para el kirchnerismo. Si bien mantiene una buena relación, no habrá foto con el mandatario local, Martín Llaryora.

No habrá actos políticos con militancia. Lo más parecido a eso será la participación en el Congreso Nacional Ordinario de Delegados de FATSA, en La Falda, con la presencia de Héctor Daer. El exlíder de la CGT es uno de los dirigentes gremiales que más trabaja en el proyecto político de Kicillof.

En Córdoba lo recibirá el exsenador nacional Carlos Caserio, que también trabaja en la proyección territorial del gobernador. Caserio también mantiene buena comunicación con Llaryora. Incluso, fue uno de los artífices de la decisión de que en 2023 el peronismo K no presentara candidato a gobernador en Córdoba y que se impulsara de forma conjunta a Llaryora. Lo mismo buscarán repetir en 2027, frente a una eventual alianza de La Libertad Avanza con la UCR y el PRO.

En esa misma tarea, aunque por ahora no lo reconozca públicamente, también está metido el gobernador bonaerense. "Para nosotros es importante mantener una buena relación con el Gobierno de Córdoba y que en 2027 no vuelva a ganar La Libertad Avanza", señaló a MDZ una de las personas que trabaja en el proyecto político de Kicillof.

Kicillof tiene una buena relación con Llaryora. Hablan una vez por semana por temas de gestión, pero también comparten muchas críticas al oficialismo. Ambos dirigentes son parte de una generación de peronistas que creció al calor de Néstor y Cristina Kirchner, pero que en algún momento de su carrera tomaron distancia. Esa unión, por ahora, no se materializará en ningún acuerdo político que vaya a hacerse público.

"Nosotros no compartimos el espacio kirchnerista, lo saben todos. Creemos que las cosas hoy están difíciles pero la vuelta no debe ser para atrás. El modelo cordobés puede ser bueno para Argentina, con equilibrio fiscal y desarrollo, con estructura, pero que cuide a su gente", comentó Llaryora esta mañana en una entrevista con El Doce TV.

Empeora el vínculo entre la gestión libertaria y el gobernador Llaryora Empeora el vínculo entre la gestión libertaria y el gobernador Llaryora

Sin embargo, por los túneles de la política, el gobernador de Córdoba mantiene sus canales políticos con el espacio del que dice no pertenecer. El viernes pasado un grupo de intendentes que conduce Llaryora viajó a Buenos Aires para participar del encuentro que organizaron Guillermo Miche, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos para pensar una alternativa peronista y federal al Gobierno de Milei.

Hasta allá fueron Sergio Temporini (Colazo), Osvaldo Villar (La Playosa), Jorgelina Domínguez (Bengolea), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia) y Fernando Miguel Ruiz Díaz (Pozo del Molle). Así, Llaryora empieza a mostrar algunas señales de acercamiento al peronismo, donde también está el kirchnerismo.

La agenda de Axel Kicillof en Córdoba

En su visita a Córdoba, Kicillof comenzará con la firma de un convenio turístico y cultural junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, para garantizar la participación de artistas bonaerenses en el Pre Cosquín y en el Festival Nacional de Folklore. Luego se trasladará a Córdoba Capital para una serie de acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional.

En la UTN, el gobernador firmará un acta acuerdo de cooperación entre esa casa de estudios y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, orientada a trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola y las chacras experimentales del ministerio. También rubricará 10 convenios entre el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la UTN para el dictado de carreras universitarias en territorio bonaerense, en el marco del programa Puentes.

Por la tarde, Kicillof participará del Congreso Nacional Ordinario de Delegados de FATSA en La Falda, con la presencia de Héctor Daer. Luego regresará a Córdoba Capital para presentar su libro "De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico" en el Aula Magna de la UTN, a las 17 horas.