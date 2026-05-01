Escala la tensión: el entorno de Axel Kicillof acusó a Javier Milei de degradar la investidura presidencial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei tras su visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz , en el marco de ejercicios militares conjuntos en el Mar Argentino. La crítica fue encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , quien apuntó contra lo que consideró un gesto de subordinación política hacia Estados Unidos .

La presencia del mandatario a bordo del USS Nimitz se dio el jueves por la mañana, luego de un operativo coordinado por la Armada de los Estados Unidos que incluyó su traslado en una aeronave especialmente diseñada para aterrizar en portaaviones . El buque, uno de los más imponentes de la flota norteamericana, ingresó al país tras cruzar el Estrecho de Magallanes y participa del ejercicio naval Southern Seas 2026 frente a la costa de Mar del Plata.

En ese contexto, Carlos Bianco utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la participación de Javier Milei en la actividad. “La recepción constante de autoridades y embarcaciones militares de EE.UU. corresponde al embajador de ese país, no a usted. Su obligación es con la Argentina”, escribió el funcionario provincial.

El ministro, uno de los principales referentes del gobierno de Axel Kicillof , cuestionó además el rol institucional del presidente y advirtió sobre una supuesta pérdida de jerarquía en la investidura. “Somos un país demasiado grande para que el presidente degrade la investidura día tras día con estos episodios”, sostuvo.

En la misma línea, Carlos Bianco profundizó sus críticas al asegurar que la Argentina “necesita un presidente que actúe como tal, y no como un embajador extranjero”, en referencia al alineamiento del Gobierno nacional con la administración estadounidense.

El cuestionamiento no se limitó al plano político, sino que también incluyó objeciones legales. El funcionario bonaerense remarcó que la participación en el ejercicio naval —al que vinculó con el Passex 2026— no habría contado con la autorización del Congreso, lo que, según afirmó, implicaría una violación de la Constitución Nacional y de la Ley 25.880.

tuit bianco

La visita de Javier Milei al portaaviones se inscribe en una serie de gestos de acercamiento a Estados Unidos que el Presidente ha profundizado desde el inicio de su gestión. En este caso, el arribo del USS Nimitz a aguas argentinas fue presentado como parte de una cooperación militar en el Atlántico Sur, aunque generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.

Desde el entorno de Axel Kicillof interpretan este tipo de movimientos como señales de alineamiento automático que, aseguran, debilitan la posición soberana del país en materia de política exterior y defensa. En ese marco, las declaraciones de Carlos Bianco vuelven a poner en evidencia la creciente tensión entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.

Qué dicen el artículo de la Constitución y la Ley 25.880

La Constitución Nacional y la Ley 25.880 establecen un marco estricto para la autorización del ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas argentinas al exterior, en un esquema que refuerza el control del Congreso sobre las decisiones en materia de defensa y cooperación militar internacional.

El artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional determina que es atribución del Poder Legislativo autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino, así como la salida de fuerzas nacionales hacia otros países. De esta manera, toda operación de carácter militar que implique presencia extranjera en el país o despliegue de fuerzas argentinas fuera de sus fronteras requiere necesariamente aprobación parlamentaria.

En la misma línea, la Ley 25.880 reglamenta este mecanismo y establece los procedimientos que deben cumplirse para habilitar este tipo de movimientos. La norma dispone que el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso, detallando los objetivos, la duración y el alcance de la operación militar correspondiente.

Javier Milei El Presidente de la Nación, Javier Milei; junto al Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, estuvieron a bordo del portaaviones USS “Nimitz”, en el marco del ejercicio Passex 2026. Fuerzas Armadas Argentinas

Asimismo, la legislación contempla que, en situaciones excepcionales, el presidente puede disponer de manera transitoria el movimiento de tropas, aunque con la obligación de informar posteriormente al Congreso para su revisión y eventual convalidación.

El esquema legal vigente busca garantizar el control civil y parlamentario sobre las decisiones vinculadas a la actividad militar, evitando que el Poder Ejecutivo avance de manera unilateral en cuestiones que involucran soberanía, seguridad y relaciones internacionales.

De este modo, tanto la Constitución como la Ley 25.880 establecen un sistema de autorización obligatoria del Congreso para el ingreso de fuerzas extranjeras o el despliegue de tropas argentinas, consolidando un principio central del orden institucional argentino en materia de defensa.