El riesgo país vuelve a subir en medio de la tensión global y roza los 560 puntos

El indicador tocó el máximo registrado en dos semanas al ubicarse en 559 puntos. Así registró una suba de 1,8% de acuerdo a la medición del JP Morgan.

El riesgo país se mantiene alto y posterga el regreso de la Argentina a los mercados voluntaros de deuda

A la par del clima de tensión que se propaga por el mundo con epicentro en Medio Oriente, que afecta el rendimiento de las principales bolsas y golpea en particular contra el precio del petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, Argentina padece este contexto con una suba del riesgo país que vuelve a postergar el regreso a los mercados voluntarios de deuda para capitalizarse y financiarse.

Riesgo país en alza por contexto global Si bien no todo fue negativo ya que las acciones, los ADRs y los bonos registraron subas en Wall Street, el clima de volatilidad financiera impactó en el registro del riesgo país con una suba de 1,8% lo cual ubicó al indicador en 559 puntos.

El S&P Merval muestra una suba de 0,9% y se ubica en 2.856.978,49 puntos. Entre las acciones líderes, los mayores avances corresponden a Edenor y Grupo Supervielle, ambas con un incremento de 2,7%, seguidas por Central Puerto, que gana 2,6%, y Cresud, con una mejora de 2,5%.

En Nueva York, los ADRs argentinos operan con mayoría de resultados positivos. Las principales alzas están lideradas por Banco Macro, que avanza 1,5%; BBVA, con una suba de 1,3%; y Edenor, que trepa 1%.