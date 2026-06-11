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El motivo por el que suben los bonos y cae el riesgo país este jueves

Las operaciones pre mercado aumentan hasta un 4% este jueves tras la mejora en la calificación del país.

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Los bonos de deuda pública argentina suben hasta un 4% este jueves en las operaciones pre mercado. Además baja el riesgo país. Esto se da luego de la mejora en la calificación de S&P, que subió la nota de Argentina de de CCC+ a B-.

Los bonos argentinos suben hasta 4% en Wall Street luego de la mejora en la calificación de S&P. Por su parte, el riesgo país sufrió una importante caída según JP Morgan, ya que bajó un 9% y se ubicó en 456 puntos básicos.

Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo.
Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo. La economía no despega, la inflación no cede y las reservas no suben. ¿Todo marcha de acuerdo el plan?

Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo. La economía no despega, la inflación no cede y las reservas no suben. ¿Todo marcha de acuerdo el plan?

Según S&P, la decisión refleja una menor percepción de riesgo respecto de la capacidad de pago del país. En términos concretos, la agencia interpretó que el programa económico que llevan adelante Javier Milei y el ministro Luis Caputo —anclado en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización del mercado cambiario— muestra resultados lo suficientemente sólidos como para justificar el cambio.

Luis Caputo, ministro de Economía, fue el que recibió la noticia y el funcionario la calificó públicamente como una "nueva mejora", en línea con el relato oficial que presenta cada avance de este tipo como validación externa de la estrategia económica.

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