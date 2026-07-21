Wall Street: acciones argentinas para arriba, los bonos caen y el riesgo país sube un escalón a 420 puntos

Los activos argentinos tuvieron una jornada con resultados mixtos en Wall Street este martes, mientras que los bonos caen, las acciones (ADRs) suben. El riesgo país bajó unas unidades en el arranque del día, acercándose a los 410 puntos básicos, pero pasado el mediodía retomó la senda alcista para sumar cuatro puntos básicos y cerrar en 416 puntos básicos.

En la plaza local, el índice Merval se mueve toda la rueda con tendencia al alza y hacia el cierre marcaba una suba de 1,8%.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza con bajas de hasta 0,5%, como el caso del Bonar 2038, mientras que el Bonar 2041 retrocede 0,3%. En terreno positivo, aunque marginal, cotizan los Globales 2030 y 2046, ambos con subas de 0,2%, mientras que el Global 2035 avanza 0,1%.

Los bonos en dólares bajo legislación local operaron casi en su totalidad en rojo, con caídas de hasta 0,6% (Bonar 2041), en tanto que el Bonar 2029 retrocedió 0,5%, el Global 2035 el 0,4%, lo mismo que el Bonar 2038 y el Global 2030 el 0,3%.

Acciones

En la plaza local, como se dijo el Merval avanza 1,8%. Las acciones del panel líder se mueven con subas generalizadas, impulsadas por Edenor (+5,4%), Cresud (+3,7%), seguidos por Central Puerto (+2,4%). Además, Transportadora Gas del Norte sube 2,1%, Telecom sube 2,0%, Metrogas 1,8% e YPF 1,7%.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica, con subas de hasta 5,8%, como el caso del ADR de Edesur, mientras que el ADR de Cresud avanzó 4,4%, Pampa Energía subió 3,9%, Central Puerto 3,1%, Transportadora Gas del Sur 3,0% y BBVA y Banco Macro 2,4%.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró en $1.500 en la pizarra del Banco Nación, mientras que para la compra quedó en $1.450.

En el mercado informal el dólar blue operó en $1.525 y $1.545 para ambas puntas, mientras que el dólar MEP bajó a $1509,85, una contracción de 0,17%, y el Contado con Liqui marcó $1.565,77 cayó 0,40%.