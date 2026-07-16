Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país no logra quebrar los 400 puntos

Los bonos y las acciones argentinas pierden terreno en Wall Street. En la plaza local, el Merval cae.

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Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street cotizan en rojo, tanto bonos como los ADRs caen en la rueda de este jueves. El riesgo país refleja un leve rebota pero se mantiene a tiro de romper la barrera psicológica de los 400 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza en rojo, traccionada a la baja por el Global 2038 (-0,5%). Los bonos bajo legislación local se mueve en la misma tónica, con caídas de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 406 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,1%. Las acciones del panel líder se mueven en rojo.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con bajas generalizadas. La mayor caída la registra el ADR de Supervielle (-3,5%).