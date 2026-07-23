El riesgo país sube y supera los 430 puntos básicos en medio del rebote del petróleo

El mercado argentino siente el coletazo del mal humor en las bolsas globales. En ese sentido, el riesgo país se mueve al alza.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

En la ruda de este jueves, el riesgo país sube y los bonos argentinos caen en medio de un mal humor en los mercados globales debido al recrudecimiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente, que provacaron una disparada en el precio del petróleo.

En ese escenario, el riesgo país trepa hasta los 435 puntos.

Los bonos argentinos en Nueva York cotizan en rojo, la mayor caída es del Bonar 2035 (-1,1%).

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder reflejan mayorías en caídas, traccionadas por Telecom (-2,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con un rojo generalizado. La mayor baja lo presenta el ADR de BBVA (-5,3%).