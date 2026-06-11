Histórico: el riesgo país se desploma a 456 puntos y toca el nivel más bajo de la era Milei

Los bonos de la deuda argentina se dispararon en Wall Street y provocaron una caída superior al 9% en el indicador antes de la apertura del mercado local.

Esta contracción de 47 puntos básicos en un solo movimiento representa el retroceso diario más agresivo de los últimos meses y quiebra de forma definitiva el piso previo de la era libertaria.

En el inicio de la jornada financiera en Wall Street, los activos financieros locales volvieron a dar una fuerte señal de respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional. Los bonos de la deuda argentina abrieron con marcadas subas en sus cotizaciones en Nueva York, lo que desencadenó un desplome inmediato del indicador que mide la confianza de los inversores extranjeros.

Como reflejo directo de este repunte, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan se derrumbó más de un 9% y se ubicó en los 456 puntos básicos. La magnitud de la caída se consolidó antes de la apertura formal de las operaciones en la plaza local, marcando el valor más bajo del indicador en toda la gestión de Javier Milei, tras perforar los mínimos que se habían registrado a fines de enero de este año.

La cotización de los bonos empuja el derrumbe del índice La brecha horaria con los mercados estadounidenses permitió anticipar un clima fuertemente alcista para las acciones y los títulos públicos de la plaza local. El indicador del JP Morgan acusó el impacto de la fuerte demanda de bonos globales en dólares:

Cierre de la jornada previa: El riesgo país había finalizado en las 503 unidades , manteniéndose apenas por encima de la resistencia del mercado.

Apertura de la rueda actual: El índice sufrió una compresión drástica hasta posicionarse en los 456 puntos. Esta contracción de 47 puntos básicos en un solo movimiento representa el retroceso diario más agresivo de los últimos meses y quiebra de forma definitiva el piso previo de la era libertaria.

La disparada de los bonos se produjo después de que la prestigiosa agencia financiera internacional Standard & Poor’s (S&P) elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo, la cual pasó del escalón CCC+ a B-.