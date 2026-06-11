Histórico: el riesgo país se desploma a 456 puntos y toca el nivel más bajo de la era Milei
Los bonos de la deuda argentina se dispararon en Wall Street y provocaron una caída superior al 9% en el indicador antes de la apertura del mercado local.
En el inicio de la jornada financiera en Wall Street, los activos financieros locales volvieron a dar una fuerte señal de respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional. Los bonos de la deuda argentina abrieron con marcadas subas en sus cotizaciones en Nueva York, lo que desencadenó un desplome inmediato del indicador que mide la confianza de los inversores extranjeros.
Como reflejo directo de este repunte, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan se derrumbó más de un 9% y se ubicó en los 456 puntos básicos. La magnitud de la caída se consolidó antes de la apertura formal de las operaciones en la plaza local, marcando el valor más bajo del indicador en toda la gestión de Javier Milei, tras perforar los mínimos que se habían registrado a fines de enero de este año.
La cotización de los bonos empuja el derrumbe del índice
La brecha horaria con los mercados estadounidenses permitió anticipar un clima fuertemente alcista para las acciones y los títulos públicos de la plaza local. El indicador del JP Morgan acusó el impacto de la fuerte demanda de bonos globales en dólares:
Cierre de la jornada previa: El riesgo país había finalizado en las 503 unidades, manteniéndose apenas por encima de la resistencia del mercado.
Apertura de la rueda actual: El índice sufrió una compresión drástica hasta posicionarse en los 456 puntos.
Esta contracción de 47 puntos básicos en un solo movimiento representa el retroceso diario más agresivo de los últimos meses y quiebra de forma definitiva el piso previo de la era libertaria.
La disparada de los bonos se produjo después de que la prestigiosa agencia financiera internacional Standard & Poor’s (S&P) elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo, la cual pasó del escalón CCC+ a B-.
Según detalló la calificadora, esta mejora en la nota de crédito responde de manera directa a los siguientes factores de la macroeconomía local:
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El sostenido avance del programa de austeridad fiscal implementado por el Poder Ejecutivo.
El aumento en el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA) para robustecer las reservas de la entidad.
Esta contundente decisión de Standard & Poor’s no es un hecho aislado, sino que ratifica la tendencia de Wall Street, ya que sigue los pasos de la mejora crediticia que había anunciado la agencia Fitch Ratings a principios de mayo.
Qué significa este piso histórico para la economía local
La persistente baja del riesgo país es observada de cerca por el Ministerio de Economía. Una menor percepción de riesgo no solo mejora las condiciones de las empresas argentinas que buscan financiamiento en los mercados internacionales, sino que acerca al país al objetivo planteado por el propio Ejecutivo: perforar los niveles actuales para poder regresar al financiamiento voluntario externo y normalizar el perfil de los vencimientos de deuda soberana.
El comportamiento de los títulos en dólares durante el resto de la jornada bursátil determinará si este nuevo piso de 456 puntos logra consolidarse como una tendencia de fondo.