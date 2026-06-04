El riesgo país cae a mínimos en la era Milei, los ADR y los bonos con números en verde en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran subas de hasta 3,6%, en una jornada en las que los bonos emitidos bajo ley de Estados Unidos exhiben un panel en positivo en los principales títulos. Con este dato el índice de riesgo país retrocede tres puntos porcentuales y queda cerca del cierre del mercado en 486 puntos básicos.

Es el nivel más bajo desde el 28 de enero pasado, cuando el índice que marca la aversión de los inversiones al riesgo argentino quedó en 484 puntos, el punto más bajo del retroceso que se dio en el riesgo país que comenzó tras el buen desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término.

Los ADR (American Depositary Receipt) de IRSA picaron en punta este jueves con un avance de 3,1%, seguido por Cresud (1,4%), Banco Macro (1,0%), Transportadora Gas del Sur (0,8%) y Loma Negra (0,7%), lo mismo que Banco Supervielle.

En cuanto a los bonos en dólares emitidos bajo ley extranjera, la mayoría de los títulos terminaron en verde, con avances de hasta 0,5%, como es el caso del Bonar con vencimiento en 2041, mientras que los Bonares 2030 y 2035 subieron 0,3%, y el Global 2035 (0,3%). Sólo cayó el Global 2046, con una baja marginal de -0,3%.

Entre los bonos en dólares que cotizan bajo ley argentina sobresalen los números en rojo del Global 2030 (-0,7%) y el Bonar 2029 (-0,2%), con bajas en el margen en el Global 2046 (-0,1%) y el Bonar 2030 sin cambios.

Con buenas señales quedaron el Bonar 2041 (0,3%) y el Bonar 2035 (0,2%), mientras que el Global 2035 y el Bonar 2038 se mantuvieron sin cambios.

Dólar calmo

En el mercado cambiario, en tanto, la nota distintiva de la jornada fue el dólar oficial, con caídas de cinco pesos en el minorista en el Banco Nación, quedando en $1.405 para la punta compradora y $1.455 para la vendedora, lo que supuso una baja de -0,34%.

En cuanto al dólar mayorista, quedó en $1.427,50 y $1.436,50 para compra y venta respectivamente, un retroceso de -0,14%. El promedio del dólar oficial marcó $1.406,33 para la compra y $1.458,02 para la venta.

El dólar paralelo o blue se mantuvo invariable en $1415 para la compra y $1.435 para la venta.

Los dólares financieros, por su parte, mostraron un comportamiento dispar, con el MEP cotizando a $1.456,92 (-0,30%), mientras que el Contado con Liqui dio un salto de 3,6% hasta $1569,25.