Wall Street: los bonos argentinos abren con caídas, mientras suben las acciones

Los activos argentinos se mueven dispar en el comienzo de la semana en Wall Street. Mientras que la deuda soberana en dólares cae, los ADRs suben.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos se mueven dispar en la primera rueda de la semana y el mes en Wall Street. Mientras que la deuda soberana en dólares cae, los ADRs suben. El riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares hasta 0,6%. Los bonos bajo legislación local cotizan mixtos.

El riesgo país se ubica en 493 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2,7%. Las acciones del panel líder se pintan de verde, impulsadas por YPF (+4,8%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías al alza, empujadas por Globant (+7%).