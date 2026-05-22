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Wall Street: las acciones argentinas cotizan en rojo y los bonos operan mixtos

Los bonos alternan subas y bajas en Wall Street, mientras los ADRs operan con caídas en la última rueda de la semana.

MDZ Dinero

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

EFE

Los activos argentinos operan con tendencia a la baja en Wall Street. Los bonos alternan subas y bajas, mientras que las acciones cotizan con mayorías en rojo. El riesgo país baja y se acerca a los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares se mueve mixta en Nueva York. En cambio, los bonos bajo legislación local suben cotizan en verde y suben hasta 0,8% empujados por el Bonar 2041.

El riesgo país se ubica en 512 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder caen hasta 4,1%. traccionadas por BBVA.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo. La principal caída la registra el ADR de BBVA.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.

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