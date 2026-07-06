El riesgo país coquetea con romper los 410 puntos, mientras que los activos argentinos operan al alza

Con mayoría de subas en la deuda soberana en dólares, el riesgo país baja tres unidades y se acerca a los 410 puntos básicos.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia al alza. Tanto bonos como los ADRs operan con subas generalizadas. En ese contexto, el riesgo país comprime unas unidades y se acerca a los 410 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza con mayoría de subas en Nueva York, empujada por el Bonar 2029 (+0,6%).

El riesgo país baja tres unidades y se ubica en 412 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,2%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por BBVA (+3,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías al alza. La mayor suba la registra el ADR de Sueprvielle (+4,8%).